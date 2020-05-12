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Распространенные поломки мобильны телефонов

09:10 12.05.2020
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Смартфон сейчас есть практически у каждого современного человека.

Распространенные поломки мобильны телефонов

Для кого-то просто необходимо быть всегда на связи по работе или иметь доступ в интернет. Однако, любая техника может ломаться. Чаще всего это случается из-за человеческой неосторожности, то гаджет упал в воду, то на асфальт. Если внешне может все обойтись, то на работу это хоть незначительно, но влияет.

  • Треснутое стекло. В 99% случаев в сервисный центр обращаются именно с этой поломкой. Хоть раз в жизни такое бывало с каждым: ребенок поиграл и стекло поцарапалось, упал со стола, с заднего кармана джинс. Этот дефект решат очень быстро в сервисном центре ISIB https://service-isib.ru/remont-telefonov.

  • Быстро разряжается. То, что аккумулятор изнашивается со временем – это нормально. Примерно за 2 года батарея приходит в негодность. Замена аккумулятора обойдется недорого, да и времени займет немного.

  • Телефон залит. Если телефон побывал в воде, а работоспособность сохранилась, то это ненадолго. Любая капля воды, попавшая на телефон, убивает его медленно и верно. Масштабы последствий могут быть разными. Начиная с того, что перестанет работать какое-то гнездо или же полностью испортится матрица.

  • Использование дешевых зарядных устройств – та еще проблема. Зачем покупать у официальных поставщиков за тысячу рублей, если можно купить на рынке за сто. Понятно, что все хотят сэкономить. Но такая экономия в будущем обернется еще большими тратами на ремонт. Если телефон не жалко, то пользуйтесь на здоровье дешевыми зарядками. Вряд ли такое отношение будет к дорогому, новенькому айфону.

  • Для кого-то покажется это странным, то зарядка в автомобиле убивает напрочь телефон. Этот способ хорош в экстренных ситуациях, но непостоянно. Часто можно наблюдать такие ситуации, что автовладельцы покупают дешевые переходники и жалуются, что через 2 часа телефон снова разряжен.

В любой ситуации обращение в сервисный центр будет лучшим решением. Мастер произведет диагностику и даст рекомендации по поводу дальнейших действий, предложит варианты решения проблемы. Главное не откладывайте ремонт в долгий ящик.

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