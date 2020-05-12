Лучшие музыкальные исполнители отечественной эстрады

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Лучшие исполнители



Сейчас все чаще встречаются популярные отечественные исполнители, чей возраст не достиг и 30 лет. В этот список входят следующие исполнители:1. Zivert. Эта молодая исполнительница еще не порог в 30 лет, однако уже входит в топ-5 популярных отечественных исполнителей. Свою музыкальную карьеру успешно начала в 2016 году, после победы в музыкальном конкурсе. После этого, спустя год, Юлия выпустила клип на песню «Анестезия», который привлек внимание популярного лейбла «Первое музыкальное издательство». В 2018 году певица выпустила свой альбом, с которым провела небольшой тур по городам России и Белоруссии.2. Feduk. Известный рэп-исполнителей на отечественной эстраде. Свою активную рэперскую карьеру начал в 2010 году, после того как вместе со своими товарищами записал первый альбом. Но самая большая популярность пришла к исполнителю в 2012 году, после написания саундтрека к фильму «Околофутбола».3. Jony. Азербайджанский исполнитель покорил своих слушателей песней «Аллея», после которой к певцу пришла популярность не только в социальных сетях. Свои первые песни выкладывал через социальные сети, чем привлек внимание большой аудитории и продюсеров. На данный момент исполнитель гастролирует и радует поклонников новыми композициями.4. Klava Coca. Молодая девушка из Екатеринбурга уже в 23 года часть известного лейбла, а также пользуется популярностью у многочисленной аудитории с разных стран. С детства Клава была окружена музыкой, поэтому не удивительно что именно она выбрала карьеру певицы. Настоящим прорывом в карьере девушки стала победа в шоу «Молодая кровь», где главным призом был контракт с лейблом «Black Star».Чтобы послушать композиции от представленных исполнителей достаточно посетить сайт