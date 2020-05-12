Помощь по алгебре: когда ученику нужна поддержка

Скажем откровенно, даже для многих взрослых и уже состоявшихся людей алгебра так и осталась какой-то сложной, непонятной, трудно усваиваемой наукой.

Что уж говорить о школьниках, которым приходится галопом скакать по предлагаемой программе, и еще кроме уравнений и графиков заниматься дюжиной других предметов.

Алгебра – это один из фундаментальных предметов в школе. Ее сдают для поступления в различные ВУЗы и на различные специальности. Еще одна ее особенность – она сложная, часто требует индивидуального подхода в обучении, ее сложно «нагнать» своими силами без адекватного наставника под боком.

Кто может помочь?

Во-первых, родители, но не всегда и не все. Для того чтобы помогать школьнику, нужно не только помнить постулаты математики из программы, но и уметь доносить свои знания до ребенка. Зачастую объяснения мамы или папы перерастают в скандалы, обиды и истерики.



Алгебра Archives - OtherMedia

Во-вторых, репетиторы – специалисты, которые учат детей на платной основе, но зато в индивидуальном формате, не «на конвейере», как в школе, а один на один. В условиях карантина, да и просто для безопасности ребенка рекомендуем обратить внимание на сервисы с онлайн репетиторами.

Когда помощь нужна

Пропустить несколько занятий по болезни или другой уважительной причине может каждый. Достаточно пару раз не сходить на урок по математике, особенно в старших классах, чтобы «выпасть» из предмета. Впоследствии непонимание одной темы вызовет эффект снежного кома.

Если своими силами изучить непонятную тему, решить с десяток задач и полностью наверстать упущенное не удается, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к репетитору. Пусть всего на один-два урока.

Если ребенок не пропускал занятия, но у него нет уверенности в своих силах, он «плавает» в решении алгебраических задач и уравнений, возможно, понадобится больше, чем пара занятий, чтобы подтянуть предмет. Хороший репетитор в состоянии привить любовь к предмету, придать уверенности при ответах у доски, да и просто повысить средний бал за предмет.

Наконец, репетитор – это отличный вариант, если ребенок готовится к сдаче экзамена по алгебре, хочет выйти за пределы преподаваемой программы, знает, что продолжит изучать математику в ВУЗе. Конечно, все зависит от выбора подходящего наставника, но на страницах онлайн сервисов с репетиторами десятки анкет – поэтому вы обязательно найдете специалиста для помощи и поддержки в учебе.