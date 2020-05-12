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Интересные тенденции рынка МФО услуг на текущий момент

09:14 12.05.2020
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В наше время количество микрофинансовых организаций достигло уже внушительных масштабов.

Тысячи таких заведений открыты на всех улицах каждого города, начиная с мелких областных центров и заканчивая столицей. Но скоро в этой сфере начнут действовать более жесткие законы конкуренции, благодаря чему оформить займ zaim-karta-kykyryza.php под низкий процент на карту будет уже не так легко. Что же происходит на рынке микрокредитов и чего стоит ждать в ближайшем будущем? Рассмотрим основные тенденции более подробно.

Количество МФО будет уменьшаться

Как показывают независимые исследования, всего около 100 компаний МФО имеют крупный капитал и способны выдержать штормы на финансовом рынке. Это означает, что при малейших колебаниях в регулировании максимального процента для микрозаймов сотни заведений будут банкротами и исчезнут с рынка. Последние данные показывают, что достаточно снизить средний процент с теперешних 2-2,5% до 1,3%, как сотни МФО просто закроются, ибо не потянут новые нагрузки.

В 208 году депутаты выстрадали массу законопроектов, регулирующих сферу микрокредитования. Максимальная процентная ставка должна быть уменьшена до 1% в сутки, насчитываемые пени, штрафы и другие санкции теперь снижены и не могут быть выше 3-х кратной суммы от той, которую взял в кредит должник. Все это бьет по рынку кредитования, буквально заставляя массово закрываться сомнительные небольшие МФО конторы. Если в 2017 их было более 2300, то сейчас – меньше 2000.

Коллекторы будут менее дерзкими

Случаи странного поведения коллекторских служб в их неугасаемом стремлении «выбить» долги с человека, просрочившего платежи, известны каждому. Порой эти истории заканчиваются избиениями, нанесением людям увечий и даже более печальным ситуациям. Конечно, массовое отклонение коллекторов в своей работе от норм порядочности и даже закона вызвало протесты, поэтому депутаты были вынуждены несколько ограничить полномочия этих товарищей. Новый закон регламентирует правила работы коллекторов. Теперь они могут звонить человеку не более 3 раз в неделю и только в определенное время, до 9 часов вечера, а также посещать его для очной ставки исключительно раз в неделю.

Беспроцентные займы стали популярнее

Интересная тенденция – МФО начали давать беспроцентные займы. Делается это для привлечения клиентов, без процентов выдается лишь первый кредит, остальные уже работают по стандартной схеме. Тем не менее, многие люди пользуются такой возможностью.

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