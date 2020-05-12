Жертву страшного ДТП в Микрорайоне похоронят сегодня в Бердске

Родственники покойной сообщили «Свидетелю», что Эвелину Буш, повара магазина «Продсиб» в торговом центре Микрорайона, сбил ночью 9 мая чёрный Toyota Corolla. Машину-убийцу разыскивают правоохранители.
Родственники покойной сообщили «Свидетелю», что Эвелину Буш, повара магазина «Продсиб» в торговом центре Микрорайона, сбил ночью 9 мая чёрный Toyota Corolla. Машину-убийцу разыскивают правоохранители.
Об этом сыну и снохе покойной рассказал следователь, ведущий расследование страшной аварии, произошедшей на Т-образном перекрёстке улиц Боровая и Рогачёва ночью 9 мая. Напомним, как сообщал сайт «Свидетель», ГИБДД региона и полиция Бердска разыскивают неустановленный автомобиль, сбивший насмерть женщину-пешехода на указанном выше перекрёстке и уехавший с места происшествия. Пока автомобиль-убийца с его рулевым не установлен. Правоохранители не теряют надежды на помощь возможных очевидцев. Назвать марку машины с точностью до ста они пока не могут. Рассматривают несколько вариантов, просматривают камеры видеонаблюдения.
— Полиция, конечно, ищет, мужу не до этого сейчас, он в шоке, а я так просто сидеть не могу, человека нет в живых, а они где-то ходят безнаказанно. Допустим, зашла я в магазин и рядом со мной стоит молодой парень. Допустим. А вдруг это именно он, а я даже не знаю. Они сейчас просто где-то гуляют, а машина скрыта. Её обязательно надо найти, — делится своей печалью Анастасия, сноха погибшей женщины.
Как сообщал сайт «Свидетель», правоохранители не исключают, что смертельный наезд на пешехода совершил автомобиль Toyota Camry черного цвета 2006-2009 годов выпуска. По словам Анастасии, им с мужем стало известно от следователя, что это была черная Toyota Corolla.
— Как сказал нам следователь и очевидец, маму сбила чёрная «Тойота Королла», номер её пока определить не удалось. Надежда на знающих местонахождение чёрной «Тойоты» с повреждениями передней части, — сказала сайту «Свидетель» Анастасия накануне похорон погибшей в ДТП свекрови.
По её словам, отпевание Буш Эвелины Викторовны, повара магазина «Продсиб» в торговом центре Микрорайона, состоится сегодня, 12 мая, в три часа дня в церкви на 11 квартале.
Правоохранители ещё раз обращаются через сайт «Свидетель» к возможным очевидцам страшной аварии из числа жителей Микрорайона, проживающих в районе перекрёстка Боровая-Рогачёва и членов многочисленных местных ГСК, где может находиться гараж со спрятанным в нём чёрным авто с характерными повреждениями передней части кузова.
Знающих местонахождение похожего авто инспекторы ГИБДД региона просят позвонить в полицию по телефонам: 8-913-914-43-49 или 02.