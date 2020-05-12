«Вспышки не будет, если мы будем осторожны»: Оценила ситуацию коронавируса в Бердске главврач ЦГБ на видео Алла Дробинская

Если в праздничные дни санитарные правила нарушались, то медики прогнозируют увеличение количества инфицированных лиц коронавирусом. Но это покажут результаты этой недели.

Алла Дробинская сделала прогноз по распространению коронавируса в Бердске



Сегодня, 12 мая, главврач ЦГБ Бердсска Алла Дробинская в онлайн-конференции рассказала СМИ, что в Бердске относительно стабильная и даже благоприятная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Медики работают с контактными пациентами – семьями ранее заболевших, у которых начали проявляться признаки COVID-19.

— Основные требования с 18 марта не изменились. Но когда я бываю на улице, вижу, что большой процент жителей города не соблюдает постановление губернатора. Не носят маски, не соблюдается социальная дистанция 1,5-2 метра. И мы, конечно, несколько насторожены. Если в праздничные дни санитарные правила нарушались, то мы прогнозируем увеличение количества инфицированных лиц. Но это покажут результаты этой недели, — предположила Алла Дробинская.

Чтобы избежать заражения близких, пациенту с подозрением на коронавирус нужно носить маску, перчатки, изолироваться от семьи, не выходить из дома, пользоваться отдельными предметами, проветривать помещение и исключить все близкие контакты.

Главврач ЦГБ Бердска попросила граждан продолжать носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки и носить одноразовые перчатки в магазинах, аптеках, поликлиниках и общественном транспорте.

Алла Дробинская подчеркнула: если все жители Бердск будут осторожны и будут соблюдать простые правила гигиены, всплеска заболеваемости удастся избежать.

Запись видеоконференции