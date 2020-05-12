Субсидию из кредита 1 МРОТ на сотрудника в месяц за полгода выдаст пострадавшим предпринимателям Путин

Ключевое условие получения такой поддержки – сохранение штатной численности на уровне не менее 90 процентов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку четырёх миллионов работников, сказал Путин.

Получение субсидии на оплату ЖКУ будет автоматически продлено на полгода



11 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Напомним, Путин отмечал, что 1,4 млн официально зарегистрированных безработных стало из-за коронавируса в России — в два раза больше с начала апреля. В связи с этим принят ряд мер.

— Для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО мы предусмотрели прямую государственную субсидию на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки – сохранение штатной численности на уровне не менее 90 процентов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку четырёх миллионов работников, — заявил глава государства. — Вместе с тем, бизнесу необходимо понимание перспективы, надо увидеть горизонт развития ситуации, чтобы компании могли принимать решения с большим, как я только что сказал, горизонтом планирования, а не на ближайшие месяц или два.

Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест.

Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией.

И главное если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.

Но при всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить.

И конечно, помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счёт собственных средств.

Что хочу здесь подчеркнуть: мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников, — отметил Путин.

Источник: kremlin.ru