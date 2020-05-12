Вызвали наряд полиции на вырубающую сад с цветущими яблонями старшую по дому №59 Микрорайона жители Бердска

Яблони вырубили 12 мая

Рубят яблони за домом №59 Микрорайона, сообщила редакции «Курьер. Среда. Бердск» на WhatsApp сегодня, 12 мая, жительница дома Ольга. И тут же в редакцию поступили звонки от других жителей дома, сообщающие о вырубке деревьев за домом №59 Микрорайона.

— Вот такие образом старшая по дому вырубила все 15 яблонь, которые создавали красоту за нашим домом. Они были здоровые и плодоносящие деревья. Обладали шумопоглащающим эффектом, ведь мы живем у самой дороги. А они задерживали пыль, летящую в наши окна. Они радовали нас своим цветом и ароматным запахом. Радовали гроздями своих плодов осенью. А зимой, когда прилетали свиристели и снегири, они питались этими ягодами. Теперь все порушено, экология пострадала. Ей нанесен значительной урон старшей по дому Галиной Братанниковой. Нет слов, — написала бердчанка.

По словам Ольги, старшая по дому, заручившись подписями 95% собственников этого дома, произвела вырубку леса. Предполагалось, что под топор пойдут только старые деревья, которые уже давно не цвели, грозили своим падением на человека.

— Она, прикрывшись таким листком, пошла рубить именно те деревья, которые считают нужным. Мне кажется, что это все подозрительно. Она хочет вырубить до самой дороги все тополя. Говорит, если вам нужны деревья, садите их по-новой. Я вызывала полицию, они составили протокол. Мы все замерзли в страхе, какие деревья пойдут чередом, — сокрушается Ольга.

«Курьер. Среда. Бердск» просит связаться с редакцией Галину Братанникову по телефонам — 3-00-10, 8953-878-90-10.