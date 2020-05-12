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Две влюбленные девушки одновременно забеременели от одного человека из Окленда в Новой Зеландии

13:00 12.05.2020 Фото: страница Kat Buchanan в Facebook
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В клинике женщин включили в лист ожидания на донорскую сперму. Ожидание составило бы два года, поэтому они решили найти человека, который бы стал донором, через Facebook.

Две влюбленные девушки одновременно забеременели от одного человека из Окленда в Новой Зеландии
33-летняя Кэт Бучанан (Kat Buchanan) и 31-летняя Тэрин Камминг (Taryn Cumming) состояли в отношениях два года и решили завести ребенка

Две влюбленные друг в друга женщины из города Окленд, Новая Зеландия, забеременели одновременно от одного донора спермы. Об этом сообщает издание Unilad.

33-летняя Кэт Бучанан (Kat Buchanan) и 31-летняя Тэрин Камминг (Taryn Cumming) состояли в отношениях два года и решили завести ребенка. Врач предупредил женщин, что у них низкая фертильность, поэтому им нужно было попытаться забеременеть как можно быстрее.

В клинике женщин включили в лист ожидания на донорскую сперму. Ожидание составило бы два года, поэтому они решили найти человека, который бы стал донором, через Facebook.

В результате Бучанан и Камминг забеременели в одно и то же время от одного мужчины. Врач сказал женщинам, что вероятность того, что они выиграли бы в лотерею выше, чем вероятность забеременеть в одно время, поэтому пара считает произошедшее чудом.

Камминг надеется, что она и Бучанан родят с разницей в пару дней друг от друга. С другой стороны, женщины не хотят, чтобы роды прошли в одно время, так как обе хотят поддержать друг друга в процессе.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Сан-Паулу женщина стала суррогатной матерью для сына-гея. Она родила мальчика и девочку.

Источник: unilad.co.uk

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