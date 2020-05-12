Полностью спишут налоги и страховые взносы за второй квартал этого года у предпринимателей из-за коронавируса. Но только в пострадавших отраслях

Спишется всё кроме НДС. По словам Путина, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

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11 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

— Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно.

Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.

Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь – за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий, — сказал Путин.

Источник: kremlin.ru