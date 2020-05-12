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А сколько раз за свою жизнь вы побывали на балете или опере в Новосибирском оперном театре?

12:04 12.05.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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12 мая 1024 года назад (996) в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная.

А сколько раз за свою жизнь вы побывали на балете или опере в Новосибирском оперном театре?
12 мая 1945 года оперой М.И. Глинки «Иван Сусанин» состоялось долгожданное открытие Новосибирского театра оперы и балета. В 1963 году ему было присвоено звание «Академический»

Международный день медицинской сестры.

Проводится с 1965 года под патронатом Международного Совета медсестёр. Эта организация объединяет более 130 национальных ассоциации медсестер, в которые входят свыше 13 миллионов человек по всему миру.

Международный день медицинской сестры отмечается в день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, которая была одной из основательниц службы сестёр милосердия.

День экологического образования.

Учреждён в 1991 году для актуализации экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.

В этот день проводятся экологические акции как просветительского, так и практического характера. Можно поучаствовать в мероприятиях по очистке берегов водоёмов, уборке парков, озеленении территорий.

10 лет назад (2010) был запущен национальный домен верхнего уровня для России.

Он стал первым доменом в Интернете на кириллице. В отличие от введённого в 1994 году домена.ru, все имена второго уровня в домене.рф пишутся исключительно на кириллице.

Первые сайты (президент.рф, правительство.рф) в кириллической интернет-зоне заработали 13 мая.

Собственные нелатинские домены верхнего уровня, помимо России, есть в Китае, Иране, Индии, Египте, Иордании, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Корее, Шри-Ланке, Сирии, Тунисе, Таиланде, ОАЭ, Палестине и Тайване.

75 лет назад (1945) состоялось торжественное открытие Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Строительство здания началось в 1931 году. Спустя 10 лет стройка была практически завершена, но с началом Великой Отечественной войны, она была законсервирована. В военные годы в здании  хранились эвакуированные фонды Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, а также размещался эвакуированный из осажденного города симфонический оркестр Ленинградской филармонии.

12 мая 1945 года оперой М.И. Глинки «Иван Сусанин» состоялось долгожданное открытие Новосибирского театра оперы и балета. В 1963 году ему было присвоено звание «Академический».

Сегодня Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — один из крупнейших музыкальных театров России. За 75 лет на его сцене было поставлено более 350 оперных и балетных постановок, и ежегодно репертуар театра пополняется яркими премьерами.

93 года назад (1927) поднялся в воздух самолёт АИР-1.

АИР — это семейство первых самолётов авиаконструктора Александра Яковлева. Они были названы так в честь председателя Осоавиахима Алексея Ивановича Рыкова.

Проектировать самолёт авиаконструктор начал в конце 1926 года. 12 мая 1927 года АИР-1 впервые поднялся в воздух (пилот — Юлиан Пионтковский). Уже в июле того же года этот летчик-испытатель совершил на нём рекордный беспосадочный перелёт Севастополь — Москва.

305 лет назад (1715) в Санкт-Петербурге был спущен на воду корабль «Ингерманланд».

Корабль по проекту Петра I был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе в октябре 1712 года. Строительство судна вёл английский кораблестроитель Ричард Козенц.

Двухпалубный трехмачтовый линейный корабль «Ингерманланд» имел мощное по тем временам вооружение (64 орудия) и внушительные размеры (52 метра в длину и 14 метров в ширину).

После спуска на воду «Ингерманланд» вошёл в состав Балтийского флота и стал флагманским кораблем эскадры вице-адмирала Петра Михайлова (Петра I).

В 1721 году Петр I приказал хранить корабль «для памяти потомства», но спустя почти 15 лет судно из-за прогнившего корпуса заполнилось водой, и было разобрано.

317 лет назад (1703) русскими войсками взята шведская крепость Ниеншанц.

Крепость Ниеншанц, расположенная при впадении реки Охты в Неву, была основана шведами в 1611 году для контроля над Ижорской землёй и водным путём по Неве.

В ходе Северной войны, для выхода русской армии к берегам Невы и Финскому заливу, Петру I необходимо было взять две крепости: Нотебург, стоявшую у истоков Невы, и Ниеншанц, защищающую её устье. Первая крепость была взята в октябре 1702 года.

В начале мая 1703 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева начала осаду Ниеншанц. 11 мая, после отказа коменданта сдать крепость, начался артиллерийский обстрел, при котором был взорван пороховой погреб Ниеншанца, что лишило крепость возможности дальнейшего сопротивления. 12 мая она капитулировала. С её захватом путь для русских войск к Финскому заливу был открыт.

В мае 2003 года был открыт музей «700 лет — Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» (ныне — музей «Ниеншанц»).

963 года назад (1057) была завершена работа над Остромировым евангелием.

Евангелие было переписано по заказу именитого новгородского посадника Остромира диаконом Григорием. Свой труд он начал в октябре 1056 года.

Книга написана на пергамене уставом (тип письма греческих литургических книг), с оформлением, выполненным красками с применением золота. Остромирово евангелие — древнейшая из дошедших до нас русских рукописных книг — хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке

1024 года назад (996) в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная.

Храм был заложен в честь Успения Божией Матери. Он был построен древнерусскими и византийскими мастерами в 989-996 годы в период княжения Владимира Святославовича. Князь выделил на строительство церкви десятую часть своих доходов — десятину. Отсюда и возникло её название — Десятинная.

Церковь представляла собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм. После пожара в начале XI века она была реконструирована, а с трёх сторон были добавлены галереи. Кроме главного алтаря, у храма имелись ещё два: святого Владимира и святого Николая. Церковь была украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсона Таврического в 1007 году.

В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница. В ней были похоронены христианская супруга Владимира, византийская царевна Анна, и он сам, а также братья Владимира — Ярополк и Олег. Сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги.

Во время княжеских междоусобиц церковь неоднократно была разграблена. В конце 1240 года войска хана Батыя, взяли Киев и уничтожили Десятинную церковь.

16 лет назад (2004) в Англиканской церкви введена должность веб-священника.

В его обязанности входит опека нового прихода, который существует исключительно в Сети. Опекать интернет-церковь было поручено действующему женщине-священнику Элисон Лесли.

Источник: ПГ

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