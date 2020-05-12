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60 243 теста на коронавирус проведено в Новосибирской области. Положительные — 1226 на 12 мая

12:15 12.05.2020 Фото: pixabay
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В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1431.

60 243 теста на коронавирус проведено в Новосибирской области. Положительные 1226 на 12 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
60 243 теста на коронавирус проведено в Новосибирской области. Положительные 1226 на 12 мая

«Вспышки не будет, если мы будем осторожны»: Оценила ситуацию коронавируса в Бердске главврач ЦГБ на видео Алла Дробинская60 243 теста на коронавирус проведено в Новосибирской области. Положительные — 1226 на 12 маяЕщё 1101 новостей

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 12 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 55 человек. Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 – скончались. В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 17 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1431.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 5 человек, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую и 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.

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