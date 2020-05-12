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Розыск: ГАИ ищет водителя насмерть сбившего женщину на пресечении улиц Боровая и Рогачева и скрывшегося с места ДТП в Бердске

12:32 12.05.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Розыск: ГАИ ищет водителя насмерть сбившего женщину на пресечении улиц Боровая и Рогачева и скрывшегося с места ДТП в Бердске
Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью

Сотрудники региональной Госавтоинспекции разыскивают водителя, который 9 мая в 1.05 в Бердске на неустановленном автомобиле на пресечении улиц Боровая и Рогачева совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 8-913-722-73-37, 232-85-50, 232-85-40.

Розыск: ГАИ ищет водителя насмерть сбившего женщину на пресечении улиц Боровая и Рогачева и скрывшегося с места ДТП в Бердске

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Найдут?

Иван, 12 мая 2020 13:23
Видел вчера черную тойота камри 2000 г без переднего бампера, с разбитым лобовиком, ехала направлении деревню Бердь из Агролеса по просеке, сообщил экипажу ДПС дежурившему там, они поехали вслед за ней, результат не знаю, видомо не нашли.

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