Розыск: ГАИ ищет водителя насмерть сбившего женщину на пресечении улиц Боровая и Рогачева и скрывшегося с места ДТП в Бердске

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью

Сотрудники региональной Госавтоинспекции разыскивают водителя, который 9 мая в 1.05 в Бердске на неустановленном автомобиле на пресечении улиц Боровая и Рогачева совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 8-913-722-73-37, 232-85-50, 232-85-40.



Источник: 54.мвд.рф