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Нетипичные для COVID-19 симптомы выдали трое детей в США

12:15 12.05.2020 Фото: www.pexels.com
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У инфицированных пациентов, возраст которых составляет от трех месяцев до 14 лет, наблюдается острое воспаление гланд.

Нетипичные для COVID 19 симптомы выдали трое детей в США
В США у трех детей с коронавирусом обнаружили новые нетипичные симптомы

Трое несовершеннолетних госпитализированы в штате Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома, вероятно, связанного с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник губернатор этого штата Нед Ламонт на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

«Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит», — информировал губернатор.

Губернатор соседнего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в минувшую субботу информировал, что три заразившихся коронавирусом ребенка умерли в штате Нью-Йорк от осложнений, не характерных для вызываемого коронавирусом заболевания. Руководители больниц штата доложили властям о 73 случаях заболевания среди детей, которое, как они считают, может быть связано с коронавирусом. При этом его симптомы не похожи на те, с которыми сталкиваются заразившиеся люди старшего возраста.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 239 человек. В Коннектикуте на 33,7 тыс. зараженных приходится 3 008 жертв. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 12 мая 2020 12:22
При этом его симптомы не похожи на те, с которыми сталкиваются заразившиеся люди старшего возраста.
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боже, какое дремучее отсутствие интеллекта... хоть один респираторный вирус даёт одинаковую картину у всех заболевших?...

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