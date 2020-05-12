Обвалили сайт госуслуг после обещания на каждого ребенка 10000 рублей в коронавирус от Путина для жителей России. и Бердска

«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — сообщают операторы портала.

Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг

Оператор портала госуслуг — компания «РТ Лабс» зафиксировала сбои в работе сервиса. По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.

«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — приводит ТАСС слова специалистов компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации анонсировал новые меры поддержки для россиян и бизнеса. В частности, на финансовые выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, напоминает агентство Nation News. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг.

Источник: ura.news