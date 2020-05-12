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Обвалили сайт госуслуг после обещания на каждого ребенка 10000 рублей в коронавирус от Путина для жителей России. и Бердска

13:30 12.05.2020 Фото: pixabay.com
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«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — сообщают операторы портала.

Обвалили сайт госуслуг после обещания на каждого ребенка 10000 рублей в коронавирус от Путина для жителей России. и Бердска
Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг

Оператор портала госуслуг — компания «РТ Лабс» зафиксировала сбои в работе сервиса. По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.

«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — приводит ТАСС слова специалистов компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации анонсировал новые меры поддержки для россиян и бизнеса. В частности, на финансовые выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, напоминает агентство Nation News. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг.

Источник: ura.news

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От редакции

Ждете выплат?

Аноним, 12 мая 2020 13:38
"Обвалили сайт госуслуг после обещания 10000 рублей на каждого ребенка от Путина"

Ну официально мы пока знаем двух детей от Путина, но им 10000 вряд ли сильно помогут
Аноним, 12 мая 2020 13:47
НВР:
Нет.Меня кинуло государство везде где толькл можно.
Купил холопов 10-й

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