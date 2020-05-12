Выбросил неходячую сожительницу-инвалида с 7 этажа житель Астрахани. Женщина погибла

Возбуждено уголовное дело в отношении ее 50-летнего сожителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый находился в квартире со своей сожительницей-инвалидом

2 сентября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Трусовского района г. Астрахани об обнаружении тела своей соседки под окном многоквартирного дома.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 49-летняя астраханка выпала из окна квартиры, расположенной на 7 этаже дома по переулку Грановского Трусовского района г. Астрахани. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

По результатам процессуальной проверки следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области было возбуждено уголовное дело в отношении ее 50-летнего сожителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 2 сентября 2019 года обвиняемый находился в квартире со своей сожительницей-инвалидом, которая не могла передвигаться самостоятельно. В ходе возникшей ссоры мужчина поднял женщину на руки и сбросил из окна квартиры.

Следствием собрана достаточная достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: astr.sledcom.ru