«Били друг друга, харкались, кусали людей»: матерились и кидались на пассажиров подростки в электричке «Новосибирск-Бердск»

Толпа подростков носилась по электропоезду «Новосибирск-Бердск», дрались, кусались и плевались в пассажиров. Неадекватное поведение молодежи засняли на камеры смартфонов.
Довольно неприятный инцидент произошел в электричке «Новосибирск-Бердск», компания подростков, не обращая никакого внимания на других пассажиров, затеяли драку между собой. Они бегали по вагонам, роняли друг друга на сидения, кусали. На замечания компания отреагировала матом и плевками.
«Ехала в сторону Бердска в электричке. По вагонам бегали дети с, били друг друга, харкались, кусали людей, сходили с ума. Как теперь после такого ездить в электричке?», — пишут очевидцы произошедшего в паблике «ЧП Новосибирск» (авторская орфография и пунктуация сохранены).
Когда подростки увидели, что их снимают на камеры смартфонов, последовала реакция – плевки и маты, после этого компания поспешила удалиться. Пользователи социальных были шокированы подобным поведением.
«Это не дети, а черт знает что», — пишет Татьяна Васильева.
Источник: ЧП Новосибирск
выдумали?