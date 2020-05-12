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«Били друг друга, харкались, кусали людей»: матерились и кидались на пассажиров подростки в электричке «Новосибирск-Бердск»

12:57 12.05.2020 Фото: скриншот видео
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Об этом инциденте написали подписчики паблика в Контакте «ЧП Новосибирск». «Как теперь после такого ездить в электричке?» — спрашивают жители.

Били друг друга, харкались, кусали людей: матерились и кидались на пассажиров подростки в электричке «Новосибирск Бердск»
Подростки увидели, что их снимают на камеры смартфонов, последовала реакция – плевки и маты

Толпа подростков носилась по электропоезду «Новосибирск-Бердск», дрались, кусались и плевались в пассажиров. Неадекватное поведение молодежи засняли на камеры смартфонов.
Довольно неприятный инцидент произошел в электричке «Новосибирск-Бердск», компания подростков, не обращая никакого внимания на других пассажиров, затеяли драку между собой. Они бегали по вагонам, роняли друг друга на сидения, кусали. На замечания компания отреагировала матом и плевками.

«Ехала в сторону Бердска в электричке. По вагонам бегали дети с, били друг друга, харкались, кусали людей, сходили с ума. Как теперь после такого ездить в электричке?», — пишут очевидцы произошедшего в паблике «ЧП Новосибирск» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Когда подростки увидели, что их снимают на камеры смартфонов, последовала реакция – плевки и маты, после этого компания поспешила удалиться. Пользователи социальных были шокированы подобным поведением.

«Это не дети, а черт знает что», — пишет Татьяна Васильева.

Источник: ЧП Новосибирск

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От редакции

Беспредел?

Аноним, 12 мая 2020 13:02
Но зато многодетная мама одного из этих вперед всех прибежала за сухпайком в школу.У них нужно этого подростка забрать в спецучреждение,потому что они вообще не занимаются воспитанием,а за пособием и льготами в числе первых
Аноним, 12 мая 2020 14:00
кто вам сказал что "одного из этих"?
выдумали?
Аноним, 12 мая 2020 13:05
Уже не первый год не могут навести порядок в электричках с участием подростков, полиция знает об этом, почему нет никакой реакции?!..
Аноним, 12 мая 2020 14:00
онижедети!
Аноним, 12 мая 2020 13:11
Толи еще будет.Это же бердск.Раньше хоть ПТУ было,учились.А сейчас молодые мамы как самки,дедам пофиг.У отцов голова нужна чтобы в нее есть и шапку носить.Че хотите то?
Ольга, 12 мая 2020 13:36
А фото или видео где? Неужели они защищены законом?
a.danilov, 12 мая 2020 13:41
ещё как защищены. И, они это знают
Аноним, 12 мая 2020 13:37
У нас на Боровой 102 собираются подростки и не 3-4, а 10-15 человек. Поведение похлеще местных выпивох. Вызвали полицию, а они разговаривают с ними как ровни, друзья.Такое впечатление, что они уже давно друг друга знают. Одни никого и ничего не боятся, другие просто не знают, что с этой чумой делать.Наверное надо начинать с родителей, если им дорог их ребенок.

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