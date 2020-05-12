Рухнул сайт ПФР России из-за запросов о выплате в 10 тыс. рублей на каждого ребенка в России, Бердске и Новосибирске

Родителям необходимо подать заявление на портале Госуслуги или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется.

Сайт ПФР и Госуслуг «лег» 12 мая

11 мая Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В указе говорится, что с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. При этом есть одно условие: детьми считаются все подростки, которым не исполнится 17 лет до 1 июля 2020 года.

Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Родители вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 года. Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, то есть 11 мая.

Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет могут быть назначены почти на 22 млн детей. Помощь назначается по заявлению родителей, дети которых попадают в указанную возрастную категорию.



Единовременные выплаты начнут перечислять с 1 июня.

— Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале Госуслуги или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей, — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Хотя было заявлено, что прием заявлений через портал Госуслуг будет осуществляться с 12 мая, в этот день обвалился не только сайт Госуслуг, но и пенсионного фонда России.

На 11.00 12 мая на сайтах Госуслуг и ПФР Бердска не появилась новая строчка о заявлении на новую меру поддержки. В 12.30 того же дня — оба сайты не доступны. Причина — обработка запросов других пользователей ресурса. Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.

У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи приложения «Госуслуги» для операционных систем Android и iOS сообщают о проблемах с авторизацией в системе и непрерывной загрузке.

Как сообщили в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта госуслуг), «возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой». Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отделения ПФР Елена Чуль, пока что сверху не «спускались» никакие документы о новой выплате Путина. Елена Николаевна предполагает, что прежде чем запустить прием заявлений на новую меру поддержку, необходимо подготовить программное обеспечение. Однако, по прогнозу Елены Чуль это произойдет в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что оформить заявление на выплату можно только через портал Госуслуг.

Можете проверить свой личный кабинет и подать заявление на сайте ПФР.