В КБУ Бердска попросили жителей микрорайонов Южный и Белокаменный запастись водой

14 мая в районе новой школы будут подключать вновь построенный на улице Салаирская хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод.
14 мая в районе новой школы будут подключать вновь построенный на улице Салаирская хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод.
В связи с этим, как сообщают специалисты предприятия, 14 мая с 09.00 и ориентировочно до 17.00 будет прекращена подача холодной воды у потребителей: микрорайонов Белокаменный и Южный.
— В микрорайоне Южный воды не будет в домах на улицах Взлетная, Вербная, Звездная, Ключевая, Лунная, Поэта Сорокина, Купца Горохова, Полярная, Салаирская, — конкретизируют в КБУ и просят жителей запастись водой.