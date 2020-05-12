В КБУ Бердска попросили жителей микрорайонов Южный и Белокаменный запастись водой
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В КБУ Бердска попросили жителей микрорайонов Южный и Белокаменный запастись водой

12:41:095/12/2020
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14 мая в районе новой школы будут подключать вновь построенный на улице Салаирская хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод.

В связи с этим, как сообщают специалисты предприятия, 14 мая с 09.00 и ориентировочно до 17.00 будет прекращена подача холодной воды у потребителей: микрорайонов Белокаменный и Южный.

— В микрорайоне Южный воды не будет в домах на улицах Взлетная, Вербная, Звездная, Ключевая, Лунная, Поэта Сорокина, Купца Горохова, Полярная, Салаирская, — конкретизируют в КБУ и просят жителей запастись водой.

Источник: svidetel24.info

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