По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске

Владимир Путин назначил новые меры поддержки в период коронавируса.
Владимир Путин назначил новые меры поддержки в период коронавируса.
В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Для получения средств не нужно будет собирать дополнительные справки. Подать заявление на предоставление финансовой поддержки можно с 12 мая — через портал Госуслуги или отделение Пенсионного фонда.
Путин заявил, что семьи, у которых нет права на материнский капитал, тоже смогут получить дополнительную поддержку. Так на детей до трех лет родители могут оформить пособие на три месяца в размере пяти тысяч рублей.