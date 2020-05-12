Все семьи с детьми до 3-х лет получат пособие в 15 тыс. рублей на ребенка в Бердске, России и Новосибирске. Заявление оставьте на Госуслугах и сайте ПФР

Ранее действовало ограничение, что выплаты по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет в апреле-июне могут получать только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей в возрасте до 3 лет.

Все семьи с детьми до 3-х лет получат новую выплату

Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Глава нации поручил произвести в апреле – июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей всем жителям России, имеющих детей рожденных до 1 июля 2020 года.

Мера распространится на все семьи, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Благодаря этому, количество семей, которые смогут получить дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет, увеличится почти на 1,7 млн. Ранее действовало ограничение, что выплаты по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет в апреле-июне могут получать только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в 5 тыс. рублей в течение апреля-июня в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей в возрасте до 3 лет, из них 3,3 млн детей растут в семьях, имеющих право на материнский капитал.

— Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг 3-летнего возраста. Всего в России почти 1,7 млн таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей, — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Выплата будет начисляться за период с апреля по июнь. Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Заявление можно подать до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отделения ПФР, что в Бердске выплату получили чуть более 2 200 семей с правом на материнский капитал. Оформить его можно также на сайте ПФР Бердска. Однако сегодня, 12 мая, сайт «сломался». В личный кабинет зайти невозможно из-за обработки запросов от других пользователей.