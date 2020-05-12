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Без справок выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка из-за COVID-19 в России. Заявление нужно подать на Госуслугах

16:25 12.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Прием заявлений через портал Госуслуг будет осуществляться с 12 мая. Важно, что пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Без справок выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка из за COVID 19 в России. Заявление нужно подать на Госуслугах
Деньги выдадут всем семьям с детьми от 3 до 16 лет в России

11 мая Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В указе говорится, что с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. При этом есть одно условие: детьми считаются все подростки, которым не исполнится 17 лет до 1 июля 2020 года.

Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат при предоставлении им иных мер социальной поддержки. При этом родителям не нужно собирать справки для получения выплаты. Это новая мера поддержки россиян из-за коронавируса.

Родители вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 года. Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, то есть 11 мая.

Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет могут быть назначены почти на 22 млн детей. Помощь назначается по заявлению родителей, дети которых попадают в указанную возрастную категорию.

Единовременные выплаты начнут перечислять с 1 июня.

— Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале Госуслуги или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей, — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Выплата носит единовременный характер и назначается на каждого ребенка старше 3, но младше 16 лет. Прием заявлений через портал Госуслуг будет осуществляться с 12 мая. Важно, что пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

На 11.00 12 мая на сайтах Госуслуг и ПФР Бердска не появилась новая строчка о заявлении на новую меру поддержки. В 12.30 того же дня — оба сайты не доступны. Причина — обработка запросов других пользователей ресурса.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского отделения ПФР Елена Чуль, пока что сверху не «спускались» никакие документы о новой выплате Путина. Елена Николаевна предполагает, что прежде чем запустить прием заявлений на новую меру поддержку, необходимо подготовить программное обеспечение. Однако, по прогнозу Елены Чуль это произойдет в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось. что оформить заявление на выплату можно только через портал Госуслуг.

Можете проверить свой личный кабинет и подать заявление на сайте ПФР.

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От редакции

Все понятно?

игорь, 12 мая 2020 14:26
Только госуслуги - висят и не грузятся, ПФР вообще нет такого заявления!
Аноним, 12 мая 2020 14:55
так понятно: все ломанулись на один ресурс.
Подождите и все наладится.
Тем более что спешить то и некуда: выплаты все равно с 1 июня, так что хоть сегодня, хоть через 2 недели заявление подайте - особой разницы то нет
Аноним, 12 мая 2020 14:36
Это наша нац.валюта на картинке?

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