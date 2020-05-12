Мечтает стать известным актером и сыграть в кино вместе с Константином Хабенским выпускник Владислав Маслов из Бердска

Выпускник школы №8 Владислав Маслов мечтает стать известным актером

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Выпускник». В 2019 году десятки ребят делились с читателями своими мечтами и планами на будущее лично в редакции. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мы беседуем со школьниками по телефону.

Выпускник школы №8 Владислав Маслов зачитывается классикой, мечтает стать известным актером и сыграть в кино вместе с Константином Хабенским.

— Мне грустно сознавать, что я не вернусь больше в школу, не сяду за парту. Не услышу любимые уроки истории и обществознания, которые блестяще преподает Михаил Шабанов. Не увижу одноклассников, с которыми за время мы очень сдружились; учителей, которые на протяжении всех лет в нас верили и поддерживали, — признался Владислав.

К ЕГЭ по литературе прочитал 32 книги — 5000 страниц

Но, по его мнению, улучшить образование поможет идея искусствоведа Михаила Казиника, где все предметы будут связаны единой целью. К примеру, на географии изучается Дания, на музыке слушают датских композиторов, на литературе читают произведения датских авторов. Это позволит сложить представление об изучаемой стране, познакомится более детально с ее культурой и обычаями.

Дистанционное обучение позволяет Владиславу больше времени отводить на подготовку к экзаменам. Сейчас основной упор делает на подготовку к ЕГЭ, до 6 часов в день. С октября он готовится к литературе, прочитал 32 книги — 5000 страниц. По каждому произведению писал сочинения.

Неоднократный победитель конкурсов по литературному чтению обожает читать. Если раньше его привлекала фантастика, он перечитал почти всего «Гарри Поттера», то сейчас больше тяготеет к русской классике. Из последнего прочитанного «Хаджи Мурат» Льва Толстого.

— Меня восхищает внимание к деталям: к месту, событию, характеру персонажа. Для меня как для будущего актера важны детали. Чтобы войти в роль большое значение имеют малейшие подробности от цвета волос до походки. Я трезво оцениваю свои возможности. И какой бы ты талантливый не был, нужно ежедневно узнавать новое, работать над собой и совершенствоваться,- рассказал выпускник.

Любимые актеры — Леонардо Ди Каприо и Константин Хабенский

За плечами у бердчанина обучение в театральной студии при музыкальной школе им.Свиридова. Он был принцем, ремнем и говорящей собакой. Он планирует поступать в несколько театральных вузов на актера драматического театра и кино. Из-за пандемии коронавируса бердчанину не нужно лететь в другой город, он будет выполнять вступительные экзамены онлайн. Запишет басню, стих, прозу на видеокамеру и отравит в вуз. Среди любимых актеров выпускника Леонардо Ди Каприо и Константин Хабенский.

— Особенно мне нравится его амплуа в «Географ глобус пропил». Константин меня восхищает тем, что соглашается на ту или иную роль не ради материальной выгоды, а потому что ему это интересно. Может быть, через несколько лет мы сыграем с гениальным актером вместе в каком-нибудь кино, — высказался бердчанин.

За время самоизоляции молодой человек больше всего ценит моменты, когда он может просто прогуляться возле дома, в Парке Победы. Подышать свежим воздухом, «разгрузить мозги».

Театр позволит молодым дарованиям блистать

В будущем он планирует жить в крупном городе, но всегда будет приезжать в свой любимый и родной Бердск. Где все близко и знакомо. По мнению горожанина, было бы здорово, чтобы в Бердске появился театр, который позволит молодым дарованиям блистать на сцене, а горожанам приобщаться к великому искусству.

— Искусство учит человека быть человеком. Уважать и ценить окружающих. Нести ответственность перед своей совестью и окружающим миром. Когда человек направляет свои мысли на хорошее, делает добрые дела, он меняется в лучшую сторону и меняет мир, делая его прекрасным и радостным, — убежден Владислав Маслов.