Группа из 8 человек изолировала себя на 2 года. Космический корабль «Земля» рассказывает свою историю в новом документальном фильме «Биосфера 2»

Герои фильма живут под гигантским куполом, в биосфере с замкнутой системой, предназначенную для самообеспечения. Они носили комбинезоны космической эры и планировали остаться на два года, выращивая свои собственные культуры, перерабатывая отходы и воздух, и проводя «эксперименты».

Биосферы в биосфере

Новый документальный фильм рассказывает странную и удивительно вдохновляющую историю Биосферы 2.

В 1991 году группа из восьми человек вошла в гигантский купол, биосферу с замкнутой системой, предназначенную для самообеспечения. Они называли себя «биосферианцами», носили комбинезоны космической эры и планировали остаться на два года, выращивая свои собственные культуры, перерабатывая отходы и воздух, и проводя «эксперимент», чтобы выяснить, возможно ли сохранение человеческой жизни в такой среде. Структура была названа Биосферой 2 (потому что Биосфера 1 — Земля), и это была огромная сенсация в СМИ.

Если вы помните освещение в СМИ Биосферы 2 — или фильма Биодома Поли Шора 1996 года, который (очень) слабо основан на эксперименте — тогда вы можете вспомнить «эксперимент» Биосферы 2 как провальный из-за межличностных конфликтов и научных противоречий это неизбежно возникло. В заключение проект освещался в СМИ как фарс и провал.

Но если вы не помните это, и даже если вы это сделаете, реальная история, запечатленная на Космическом корабле Земля, будет захватывающей, и гораздо более странной и, как ни странно, более вдохновляющей, чем сообщения средств массовой информации того времени и смутные воспоминания людей. Проект был частью длинной череды коммерческих предприятий, созданных неким сообществом изобретателей и передовых мыслителей, созданным в 1970-х годах, группой, которая называла себя «синергистами». И возможный конец Биосферы 2 включал поворот, который никто не мог видеть прибывающим.

Документалист Мэтт Вольф решил исследовать проект «Биосфера-2», поддерживая Синергистов, изучая их архивы и беседуя с членами группы и биосферцами, большинство из которых еще живы, о том, что на самом деле происходило. Это странная, удивительная и даже обнадеживающая история о том, как группы людей могут объединяться и фактически влиять на изменения, даже если это изменение выглядит загадочно извне.

Я поговорил с Вольфом по телефону о готовящемся фильме « Космический корабль Земля» , премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе и который состоится 8 мая на цифровых платформах и в виртуальных театральных постановках. Мы обсудили странные очертания истории и то, на что он надеется. это принесет людям, которые смотрят это. Наш разговор был отредактирован и сжат для ясности.

Алисса Уилкинсон

Когда вы впервые начали снимать этот фильм, о чем вы думали?

Мэтт Вольф

Занимаясь этим, я, очевидно, думал, что фильм будет о Биосфере 2. И затем, как только я начал общаться с людьми, которые были вовлечены в проект, я понял, что предыстория проекта была довольно увлекательна. У нетрадиционной группы, которая задумала проект, так называемых Синергистов, была удивительная история за ее пределами, а также уникальный в своем роде архив. Они признали, что то, что они делали, имело историческое значение, поэтому они начали снимать еще в 1960-х. На самом деле, история Биосферы 2 — это полувековая эпопея, в которой рассказывается о путешествии маленькой группы, пытающейся буквально переосмыслить мир.

Когда я начал понимать объем материала, эту незнакомую историю об этой группе выбросов, я понял, что хочу проследить их путешествие и рассказать их историю. Их работа нашла свое наибольшее выражение в биосфере 2 — но это было осуждено.

Алисса Уилкинсон

Это то, что буквально произошло, но я также чувствовал, что здесь была более глубокая история — нечто, что выходит за пределы синергистов. Здесь есть кое-что об идеализме, о движениях, о людях, которые пытаются сделать мир лучше, несмотря на внешние силы.

Мэтт Вольф

Это действительно важная тема. Есть история противокультурологов, возвращающихся к земле, которые участвуют в киберкультурах — это, в некотором смысле, история неолиберализма. Эта группа, тем не менее, не была хиппи; они были капиталистами. Они были заинтересованы в экологически ориентированных предприятиях, и они создали маловероятное партнерство с техасским нефтяником Эд Бассом.

Итак, я думаю, что идея о том, что можно объединить бизнес и экологию для усилий, которые являются как экологически устойчивыми, так и экономически устойчивыми, была определенно продуктом своего времени. Но это стало провалом проекта. И оказалось невозможным совместить видение Биосферы 2 с кратковременной реальностью максимизации прибыли капитализма. Существуют ограничения для работы в огромных масштабах из-за практических последствий этого. Для меня это одновременно вдохновляющая история о человеческих достижениях и предостережение об ограничениях этого.

Алисса Уилкинсон

Я был достаточно молод в начале 90-х, и я не помню, чтобы это происходило.

Мэтт Вольф

Одни и те же.

Алисса Уилкинсон

Поэтому на каждом шагу я думал: «Ого, что будет дальше?» Я продолжал ожидать, что что-то пойдет не так, или что будет гигантский поворот, и это каждый раз нарушало мои ожидания.

Мэтт Вольф



Правильно? Когда мы снимали фильм, мы говорили: «Неужели проблема в том, что в первый час фильма нет никаких проблем или конфликтов? Кажется, все идет своим чередом. Там нет конфликта. Конечно, в конце концов, есть. Но замечательно, как много уместно для этой группы людей на некоторое время.

Алисса Уилкинсон

Интересно, если ожидание аудитории, что будет конфликт, вызовет достаточную напряженность, чтобы поддержать нас.

Мэтт Вольф

Также, что люди не болеют за миссионерские проекты. Люди приходят к ним со скептицизмом, и это только увеличивается со временем. Когда люди пытаются переосмыслить мир и делают это вне основных институтов или истеблишмента, редко когда большая культура говорит: «Эти парни потрясающие». Чаще всего люди говорят: «Да, но что за штука?»

Я думаю, что Биосфера 2 отделена от этого. Но [синергисты] поставили себя на место, и это стало явлением поп-культуры. Когда вы обращаете внимание на этот уровень внимания СМИ, когда вы становитесь феноменом такого масштаба, его повествование определенно выходит из-под вашего контроля.

Алисса Уилкинсон

То, как группа привлекает внимание средств массовой информации, кажется странно невинным — как будто это сделано добросовестно, чтобы привлечь внимание к проблеме, а не просто создать зрелище для личной выгоды. Это не об одном человеке.

Мэтт Вольф

Не культ личности.

Алисса Уилкинсон

Правильно. Это настолько отличается от реалити-шоу, которое мы могли бы ожидать сегодня для группы людей, которые живут в куполе в течение года. Они не пытаются стать знаменитостями.

Мэтт Вольф

Правильно. С их точки зрения — особенно биосферианцы, которые не разбирались в средствах массовой информации, но были привлечены к международному вниманию — у них была возможность рассказать о важном для них сообщении. В то время слово «биосфера» не было даже в общем словаре. Люди не знали, что это было. Это было также до интернета. Так что я думаю, что идея о том, что история станет вирусной, еще не существовала.

Но я думаю, что вы правы: это было на самом деле на грани того вуайеристского развлечения, с которым мы до сих пор живем. Когда вышел «Реальный мир» , я увидел статью из «Нью-Йорк Таймс», в которой сравнивали ее с «Биосферой-2» . Я не смог доказать это, но было несколько работ по Биосфере 2, которые предполагают, что Джон де Мол, создатель Большого Брата , тоже был вдохновлен Биосферой 2. А также, конечно же, шоу Survivor . Связь есть. Есть так много измерений, которые стали бы стандартом для реалити-шоу и его вуайеризма в игре в Биосфере 2. В некотором смысле, это было предсказуемо. Но он также пострадал от вуайеристского увлечения людей, больше, чем, возможно, они ожидали.

Алисса Уилкинсон

Я полагаю, что столкнуться с такой ситуацией, когда люди, которые были вовлечены в проект тогда, были сожжены СМИ, должно быть трудно. Как ты убедил их, что ты был на самом деле и что ты хотел рассказать их историю?

Мэтт Вольф

В какой-то степени это самая большая часть моей работы. Все кинопроизводство об отношениях. Не в смысле деловых отношений, а в смысле сотрудничества и укрепления доверия с субъектами. Это все в центре процесса кинопроизводства.

Для меня это все о моей домашней работе. Вместо того, чтобы идти к людям, не уверенным в том, что я хочу сказать, мне нужно понять, что было сказано об их проектах и ​​работе их жизни, понять, что они сказали, а также попытаться подумать о том, что не было сказано. Чтобы понять, как сделать что-то уникальное, основываясь на нюансах понимания жизни или работы моих подданных.

Итак, я думаю, что большая часть доверия людей делала мою домашнюю работу.

Но эти ребята были по-настоящему осуждены и захвачены СМИ. Поэтому, конечно, у них были некоторые сомнения и сомнения по поводу участия. Часть моей работы состояла в том, чтобы убедить их, что я не делаю то, что делали обычные СМИ, с точки зрения изображения Биосферы 2. Я хотел рассказать большую историю с более длинным обзором. Двадцать пять лет прошло [когда я начал производство]; люди готовы пересмотреть такую ​​историю.

Алисса Уилкинсон

Считаете ли вы, что эта история должна вдохновлять людей не быть настолько циничными в отношении подобных проектов и принимать меры в отношении вещей, которые им небезразличны? Мы живем во времена, когда активность некоторых людей, похоже, принимает форму твита. Но группа, которую вы профилировали, видела активность как нечто совершенно иное.

Мэтт Вольф



Я думаю, что настолько убедительным в этой группе является то, что они действительно действуют на основе своих идей. Они делают вещи. Они реализуют проекты. Их амбиции так высоки, и их не пугает недостаток опыта. Они учатся на практике.

Это все супер вдохновляющие вещи. Я оставил процесс кинопроизводства с идеей малых групп — что маленькие группы являются моделью для реализации новых идей и выполнения амбициозных задач.

Я думаю, что люди чувствуют определенную тщетность в попытках достичь консенсуса в мире или даже внутри своей группы сверстников. Но [эта история говорит], что в вашем меньшем мире можно найти меньшую группу людей, которые имеют общие цели и делать что-то вместе, и что это может иметь кумулятивное значение для этого, если люди объединятся.

Поэтому я надеюсь, что фильм вдохновляет людей делать что-то. И я также надеюсь, что благодаря этому эпизоду изоляции и социального отстранения люди могут уйти с чувством личной трансформации, осознанием хрупкости мира и верой в то, что то, что мы делаем, имеет последствия. У нас есть возможность посмотреть друг на друга по-новому.

Космический корабль Земля будет доступен в Hulu, VOD, виртуальных кинотеатрах и участвующих кинотеатрах с участием водителей, начиная с 8 мая. Полный список партнеров см. На сайте фильма .

Источник: vox.com