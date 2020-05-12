Старушкой не назовешь: 70 — летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой

Известный американский дизайнер Вера Вонг в свои 70 лет поразила интернет-пользователей фотографиями в смелых образах. Ее поклонники не могут понять, как можно так молодо выглядеть.
Эти снимки появились на странице Вонг в Instagram. На них она демонстрирует точеную фигуру в ярком наряде, а длинные волосы дизайнера переливаются в черном цвете.
А на опубликованных ранее кадрах модельер запечатлена в коротких шортиках и топике. Ее лицо скрывают солнечные очки.
Подписчики Веры не могут поверить, что в следующем месяце ей исполнится 71 год. Как они пишут, на этих фото ее можно принять за девушку.
«Вере Вонг семьдесят лет, пьет ли она кровь единорога? Нереально», — пишут комментаторы.
Вера Вонг – американский модельер свадебных платьев, проживает в Нью-Йорке. Она родилась 27 июня 1949 года, имеет китайские корни. Бывшая фигуристка и мать двоих дочерей.
Источник: ren.tv