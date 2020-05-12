Старушкой не назовешь: 70 — летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой

Подписчики Веры не могут поверить, что в следующем месяце ей исполнится 71 год

Известный американский дизайнер Вера Вонг в свои 70 лет поразила интернет-пользователей фотографиями в смелых образах. Ее поклонники не могут понять, как можно так молодо выглядеть.

Эти снимки появились на странице Вонг в Instagram. На них она демонстрирует точеную фигуру в ярком наряде, а длинные волосы дизайнера переливаются в черном цвете.