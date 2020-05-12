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Красота / Общество

Старушкой не назовешь: 70 — летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой

16:47 12.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B_5-jLBh8eO/
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«Вере Вонг семьдесят лет, пьет ли она кровь единорога? Нереально», — пишут комментаторы.

Старушкой не назовешь: 70 летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой

Подписчики Веры не могут поверить, что в следующем месяце ей исполнится 71 год

Известный американский дизайнер Вера Вонг в свои 70 лет поразила интернет-пользователей фотографиями в смелых образах. Ее поклонники не могут понять, как можно так молодо выглядеть.

Эти снимки появились на странице Вонг в Instagram. На них она демонстрирует точеную фигуру в ярком наряде, а длинные волосы дизайнера переливаются в черном цвете.

А на опубликованных ранее кадрах модельер запечатлена в коротких шортиках и топике. Ее лицо скрывают солнечные очки.

Подписчики Веры не могут поверить, что в следующем месяце ей исполнится 71 год. Как они пишут, на этих фото ее можно принять за девушку.

Старушкой не назовешь: 70 летняя Вера Вонг восхищает подписчиков своей красотой

Вера Вонг – американский модельер свадебных платьев

«Вере Вонг семьдесят лет, пьет ли она кровь единорога? Нереально», — пишут комментаторы.

Вера Вонг – американский модельер свадебных платьев, проживает в Нью-Йорке. Она родилась 27 июня 1949 года, имеет китайские корни. Бывшая фигуристка и мать двоих дочерей.

Источник: ren.tv

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