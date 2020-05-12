Тренер ММА избил продавщицу после просьбы надеть маску в Крыму

Как стало известно, молодой человек пришел в магазин с девушкой без средств защиты, что заметила сотрудница.

Парень вышел на улицу, однако его спутница осталась внутри и поругалась с продавщицей. Вскоре спортсмен вернулся и вступил в конфликт.

Произошедшее было запечатлено на камеру — мужчина буквально протащил «обидчицу» по улице и нанес ей несколько ударов, после чего ушел вместе с девушкой.

Также на кадрах видно, как продавщица швырнула в тренера банку с огурцами, но не попала в него.