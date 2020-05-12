Сегодня открыли бердский рынок: каждую минуту вещает громокоговоритель про маски

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий:

Сегодня открыли бердский рынок. По громкоговорителю с частотой 1 минута включают запись о необходимости надевать маски. Я живу в доме напротив и эта запись мешает работать. До дирекции дозвониться практически невозможно. Прошу опубликовать эту запись и помочь достучаться до дирекции рынка.