«Вылетели как птицы из клеток» в первый день смягчения режима самоизоляции в пандемию коронавируса жители Бердска

Столпотворения на улицах города нет, но мам с детьми больше обычного. Маски надевают немногие. «Курьер.Среда.Бердск» проверил, сколько горожан воспользовались «свободой».

Десятки горожан гуляют по улицам Бердска

Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции с 12 мая. Разрешено гулять по два человека, или всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. «Курьер.Среда.Бердск» проверил, сколько горожан воспользовались «свободой».

12 мая днем в Бердске особенно многолюдно. Жители, видимо, истосковались по свежему воздуху и вывалили на улицы города. Столпотворения не наблюдается, но мам с детьми больше обычного. Немногие взрослые надевают маски даже на улицах и при прогулке соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Бердчанка Юлия Леонтьева признается, что во время самоизоляции ходила только на работу, сегодня, впервые за долгое время вышла прогуляться в парк. Посидела, понаслаждалась на цветущие деревья. В общественных местах девушка носит маску, в магазины надевает перчатки, после общественного транспорта обрабатывает руки антисептиком.

— В теплую погоду очень сложно соблюдать самоизоляцию. Чувствуешь себя, как птица в клеточке. Сегодня можно немного попорхать, походить. Чтобы избежать массовой пандемии нужно носить маски. Большое значение имеет настрой. Страх способствует снижению иммунитета. Лучше думать о хорошем, соблюдать самоизоляцию и немного гулять,- рассказала горожанка.

По данным оперативного штаба на 12 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 86 жителей города, из них 7 детей. На сегодняшний день в Бердске 17 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.

Берегите себя и своих близких. Соблюдайте самоизоляцию, надевайте маски в общественных местах.