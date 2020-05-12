Как понять, что пора в общество анонимных алкоголиков? Все о борьбе с зависимостью в таких клубах

Стать членом сообщества анонимных алкоголиков просто, достаточно прийти на группу и сказать: «Я алкоголик». Это является пропуском в сообщество. Сам же процесс лечения в сообществе идет гораздо глубже и дольше.

Сегодня есть немало способов бороться с пагубной зависимостью, которую специалисты называют химической

Статистика потребления алкоголя во всем мире ужасает: в пересчете на душу населения в разных государствах нередко выходит даже десяток литров. Понятно, что такое распределение указывает на полное нездоровье. И действительно, людей с хроническим алкоголизмом по миру достаточно много. Естественно, и борьба с этой напастью выходит на первый план.

Сегодня есть немало способов бороться с пагубной зависимостью, которую специалисты называют химической. Ведь от человека, злоупотребляющего спиртными напитками, зависит не только он сам, но и нередко — члены его семьи: родители, жены и даже дети. Поэтому проблеме лечения алкоголизма уделяется особое внимание. Одним из шагов на пути к выздоровлению является участие в сообществе анонимных алкоголиков, которое в просторечии именуется клубом.

История вопроса

Многие знакомы с таким понятием, как клуб анонимных алкоголиков, за что спасибо следует сказать кинематографу. Знакомы до боли сцены, где люди собираются в кружок и говорят: «Здравствуйте, я такой-то. И я алкоголик».

Дорога к появлению сообществ анонимных алкоголиков была довольно длительной и сложной. В 1700-х и 1800-х годах действовали методистские раскаявшиеся группы. Их собрания проходили по вечерам суббот. Участниками мероприятий становились любители пивнушек. В гимнах и вопросах для обучения, которые предлагались участникам собраний, рассматривалась и проблема алкоголизма.

Также к лечению от алкоголизма подключались миссионеры, священники. Так, например, была образована Оксфордская группа. Именно к ней в свое время присоединился страдающий от пагубной зависимости один из первых основателей Анонимных алкоголиков Билл Уилсон. Именно учение из Оксфорда легло в основу школы Уилсона и программы «12 шагов». Сам Уилсон в свое время потерял свою карьеру на Уолл-стрит из-за зеленого змия. Как отмечают его биографы, он даже не смог окончить юрфак просто потому, что был слишком пьян, чтобы прийти и забрать диплом. Но он в итоге смог справиться с собой и решил помогать другим избавиться от пагубной привычки.

Во время деловой поездки в Акрон в штате Огайо у Уилсона возник соблазн выпить. И он понял, что, чтобы не сломаться, ему нужно поговорить с другим алкоголиком. Он позвонил местным чиновникам и попросил у них помощи в поиске такого человека. Так он встретился с доктором Бобом Смитом, который также пускал свою жизнь под откос из-за пристрастия к крепким напиткам. Смита попросили пообщаться с Уилсоном минут 15, однако последний так поразил медика своими познаниями об алкоголизме, что беседа продлилась 6 часов. Эту судьбоносную встречу и называют сегодня открытием первого Клуба анонимных алкоголиков.

Современный опыт

Сегодня сообщества анонимных алкоголиков показывают свою высокую востребованность. Есть свои собрания и в России, причем их немало, отмечают эксперты. О том, что собой представляет современное сообщество анонимных алкоголиков и на каких принципах оно строится, рассказал врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, эксперт Лиги здоровья нации Юрий Вяльба.

Клуб анонимных алкоголиков — название сленговое. По факту речь идет о целом сообществе людей, которые имеют проблему зависимости от алкоголя и объединяются, чтобы помогать друг другу выздоравливать. В рамках сообщества они работают с программой «12 шагов». Объединение с другими требуется алкоголикам для того, чтобы справляться сразу в нескольких сферах жизни, ведь проблема хронического алкоголизма имеет духовный аспект, психологический, социальный (семья, взаимодействие с обществом) и т. д. Самому разобраться со всем этим невозможно, нужна помощь извне. Например, это должен быть специалист на каком-то этапе, который разбирается именно в программе реабилитации по 12 шагам, также большую роль играет и помощь друг другу, когда люди, выздоравливающие по программе, делятся своим опытом и на своем примере показывают определенные результаты. Ведь есть те, кто по данной концепции уже имеет опыт выздоровления в 15-20, даже 30 лет.

В рамках сообщества практикуется так называемое «спонсорство», когда человек, который имеет определенный опыт выздоровления по программе, а это несколько лет трезвости, берет в подопечные человека, который только начинает свой путь к выздоровлению, и помогает ему выстраивать все эти 12 шагов.

Места собраний

Так как сообщество анонимных алкоголиков — некоммерческая организация, своих помещений для собраний у нее нет. Как правило, пользуются помещениями, которые предлагают для собраний благотворительные организации, при храмах, в ряде наркологических диспансеров. Есть даже больницы, которые дают комнаты для собраний. Бывает, что собрания проходят в комнатах общественного правопорядка.

Сегодня мест, где проводятся собрания анонимных алкоголиков, достаточно много, поэтому ходить можно хоть каждый день, предварительно изучив расписание и темы этих встреч. Так, в одних группах по расписанию осваивают только первые шаги. В других группах могут изучаться более продвинутые шаги: там идет освоение пятой, шестой, десятой ступени программы. В зависимости от того, на каком уровне находится человек, сколько шагов он уже освоил, он может посещать занятия по тем уровням, на которых находится в процессе выздоровления. В крупных городах таких групп довольно много, может быть даже несколько в одном округе.

Стать членом сообщества анонимных алкоголиков просто, достаточно прийти на группу и сказать: «Я алкоголик». Это является пропуском в сообщество. Сам же процесс лечения в сообществе идет гораздо глубже и дольше. В основе программы реабилитации лежит социо-био-духовная модель самой болезни и выздоровления от нее. Причем стоит понимать, что выздоровление здесь не трактуется как конечный результат, а является процессом, который человек осуществляет всю жизнь. Алкоголизм — хроническое заболевание, лечение заключается в том, чтобы достичь длительной ремиссии.

В рамках сообщества анонимных алкоголиков человек изменяется и в духовном, и в психологическом, и в социальном, и в бытовом аспекте, учится быть независмым от алкоголя. Это целый процесс.

Семейный вопрос

Конечно же, немаловажной для человека с зависимостью от алкоголя является проблема взаимоотношений в его семье. В сообществе алкоголик общается с теми, кто знаком с зависимостью напрямую, также страдает от своего пристрастия. Именно поэтому тут вариант со взаимопомощью работает лучше.

Семья также нуждается в помощи специалистов по программе реабилитации семьи алкоголиков «Аланон» или в группах взаимопомощи родственников людей с зависимостью от алкоголя. Потому что в таких семьях обычно токсичные отношения: если в семье один пьет, остальные постоянно находятся в напряжении, развиваются дисгармоничные формы отношений, используются запугивания, замалчивания, покрывательства. Это еще больше усугубляет проблему зависимости больного человека и разрушает самих членов семьи.

Вопросы срывов

Конечно же, на фоне работы сообщества анонимных алкоголиков и лечения по программе возникают вопросы потенциальных срывов. Да, они происходят. Но это не значит, что программе реабилитации конец. Значит, человек где-то ошибся в процессе выздоровления и надо эти ошибки увидеть и проработать. Это можно сделать как с помощью «спонсора», группы, так и прибегнув к помощи специалистов, разбирающихся в программе реабилитации «12 шагов».

Сообщество анонимных алкоголиков оказывает реальную помощь тем, кто действительно хочет справиться со своей зависимостью, взять свою жизнь в руки и не страдать от пагубной привычки. Главное — желание самого зависимого. Если он стремится к выздоровлению, то тут ему обязательно помогут.

Источник: АиФ