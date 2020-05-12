Средняя пенсия в Швеции 106250 рублей: на нее можно купить 369 литров пива или 1097 кило картошки

На завтрак шведы любят есть хлеб с маслом или вареньем. Кто-то печет хлеб сам, а кто-то покупает в супермаркете или в булочной. При этом полукилограммовый батон здесь стоит 22,68 кроны — 171,68 рубля.

Хороший сыр не найти в магазинах Бердска, а его импорт из Италии запрещен

Пенсии в Швеции состоят из доходной части, которая зависит от налоговых отчислений работника, премиальной части (аналог нашей накопительной системы) и гарантированной части, которая выплачивается государством.

Средняя пенсия в Королевстве — 14000 крон (106250 рублей). Эту цифру мы возьмем для расчета «что можно купить на одну пенсию». Второй показатель — цены в Стокгольме (как столице Швеции).

617 батонов хлеба

На завтрак шведы любят есть хлеб с маслом или вареньем. Кто-то печет хлеб сам, а кто-то покупает в супермаркете или в булочной. Полукилограммовый батон здесь стоит 22,68 кроны (171,68 рубля).

Средней пенсии хватит на 617 с лишним батонов. Или на 306 килограммов.

159 килограммов сыра

Сыр, так же, как и хлеб, — обязательный продукт на обеде шведской семьи. Кто-то любит твердые Хустхалсост или Прастост, а кто-то предпочитает голубой Аделост.

Килограмм местного сыра стоит около 88 крон (666,14 рубля). Делим 14000 крон на эту цифру и получаем 159 кило сыра.

1093 литра молока

Вообще в Швеции не такие дорогие молочные продукты. Например, литр молока стоит 12,8 кроны (96,89 рубля). На пенсию выходит 1093 с лишним литра.

136 килограммов куриного филе

Килограмм куриного филе в стокгольмских супермаркетах и рынках отдают за 102,79 кроны (778,10 рубля). Если бы среднестатический шведский пенсионер захотел потратить ежемесячную выплату на курицу, он мог бы получить 136,2 килограмма.

85,6 килограмма говядины

Как и везде, говядина в Швеции дороже курятины: 163,41 кроны (1236,98 рубля) за килограмм вырезки. Делим 14000 крон на эту цифру, получаем 85,6 килограмма. На столько хватит средней шведской пенсии.

523 килограмма риса

Килограмм риса в Стокгольме стоит 26,74 кроны (202,42 рубля). Одной пенсии хватит на 523,5 кило.

575,6 килограмма бананов

Самые дешевые фрукты на шведских прилавках — это бананы. 24,32 кроны (184,1 рубля) за килограмм. На пенсию в 14000 крон выходит 575,6 кило.

521 килограмм яблок

Яблоки немного дороже: 26,86 кроны (203,32 рубля) за килограмм. Шведы, которые заработали на среднюю пенсию, могут спустить ее на 521 килограмм яблок…

513 килограммов апельсинов

… или на 513 с лишним килограммов апельсинов. Этот фрукт здесь продается по 27,27 кроны (206,43 рубля).

1097 килограммов картофеля

Зато картофель в Стокгольме вдвое дешевле фруктов: 12,76 кроны (96,59 рубля) за килограмм. Средней пенсии хватит на 1097 кило картошки, из которой можно несколько месяцев готовить знаменитый хассельбек — надрезанный на тонкие ломтики запеченный картофель с чесноком и травами.

438 килограммов помидоров

А с помидорами можно приготовить шведскую сельдь. Килограмм томатов в местных магазинах стоит порядка 32 крон (242,23 рубля). Таким образом, среднестатистический пенсионер может спустить свое ежемесячное пособие на 438 кило помидоров.

997 килограммов лука

Лук — самый дешевый овощ в стокгольмских супермаркетах. Килограмм стоит 14,04 кроны (106,28 рубля). Делим размер пенсии на этот ценник, получаем 997 килограммов.

738 бутылок пива

Швецию не обошла стороной мода на крафтовое пиво: в Королевстве открыто три сотни пивоварен (если считать на душу населения, то больше только в Великобритании), где в пиво добавляют северные ягоды, фрукты и иногда даже кофе.

Средней пенсии хватит на 738,7 бутылок пива: пол-литра здесь стоят 18,95 кроны (143,45 рубля). А если считать в литрах, то выходит 369,3.

140 бутылок вина

Несколько лет назад шведы «распробовали» вино: доля этого напитка выросла на 4%, а вот доля крепкого алкоголя снизилась на 5%. На вино приходится более 40% потребления алкоголя в Королевстве. Кстати, на юге страны даже есть виноградники.

Бутылка вина объемом 0,7 литра стоит 100 крон (756,98 рубля). Если считать в пенсиях, получается 140 бутылок.

215 пачек сигарет

Пачка сигарет известной американской марки обойдется в 65 крон (492,04 рубля). На пенсию выходит 215 пачек, еще и на зажигалку останется.

350 поездок на метро

Билет в один конец на проезд в Стокгольмском метро стоит 40 крон (302,79 рубля). Пенсии хватит на 350 поездок, по маршруту туда-обратно можно кататься полгода.

879 литров бензина

Литр топлива на стокгольмских бензоколонках продают по 15,92 кроны (120,51 рубля). Если бы «стандартный» шведский пенсионер захотел потратить все ежемесячное пособие на бензин, он мог бы закупить 879 литров.

34 абонемента в фитнес-центр

Шведы — нация спортивная. И дети, и пожилые люди занимаются плаванием, бегом, скандинавской ходьбой, играют в футбол, хоккей, катаются на лыжах и сноубордах.

Месячный абонемент в стокгольмском фитнес-центре стоит 406,33 кроны (3075,83 рубля). На среднюю пенсию ходить в зал можно 34,5 месяца.

17 месяцев оплаты ЖКУ

Средний счет за коммунальные услуги в Стокгольме составляет 781,88 кроны (5918,66 рубля) за квартиру площадью 85 квадратных метров. В эту сумму включена оплата отопления, водоснабжения, электричества и вывоз мусора. Пенсионеры в Швеции имеют льготы на оплату коммуналки, но если представить, что нашему среднестатистическому шведу по каким-то причинам не положена скидка, его 14000 крон хватит почти на 18 месяцев оплаты услуг ЖКХ.

*При подготовке материала использовались сведения онлайн-базы данных об условиях и уровне жизни в мире Numbeo.

Источник: АиФ