Дачные маршруты начинают работать в Бердске
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Дачные маршруты начинают работать в Бердске

5:03:295/12/2020
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Пока речь идёт только о двух направлениях для садоводов.

Как сообщили в отделе транспортного обслуживания населения администрации Бердска, с завтрашнего дня, 13 мая, начинают работу муниципальные автобусы дачного направления. Пока речь идёт о двух маршрутах: № 20 «Черемушки — Водозабор» (в рабочие дни — 4 автобуса, в выходные 5 автобусов) и № 23 «Юго-Восточный — СНТ Бытовик».

Также дополнительные автобусы будут работать 6 июня, в родительскую субботу перед Троицей, сообщает администрация Бердска.

При значительном скоплении пассажиров, посадка в автобусы может быть ограничена в целях обеспечения социальной дистанции. Просьба планировать поездки на дачные участки в соответствии с установленным расписанием. В общественном транспорте необходимо использовать маски и перчатки.

Источник: svidetel24.info

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