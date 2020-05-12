Извлекали с помощью гидроинструмента пострадавшую в ДТП в Бердске

Жёсткое столкновение двух «Мазд» произошло сегодня, 12 мая, около 15 часов на перекрёстке улиц Суворова и Маяковского.
Жёсткое столкновение двух «Мазд» произошло сегодня, 12 мая, около 15 часов на перекрёстке улиц Суворова и Маяковского.
Столкнулись «Мазда Демио» и «Мазда Премаси». Первая следовала со стороны улицы Ленина в сторону Микрорайона. Вторая «Мазда» ехала по Маяковского со стороны микрорайона Молодёжный в сторону Первомайской.
Как рассказали сайту «Свидетель» сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, девушка, сидевшая за рулём «Демио», призналась им, что, преодолевая перекрёсток, она не пропустила «Премаси», шедший перпендикулярным курсом.
Удар её иномарки пришёлся в бок «Премаси» в районе пассажирского сиденья. Подбитую «Мазду» развернуло на 180 градусов и вынесло на обочину. А её соперница на «Мазде Демио» после удара угодила в опору электроосвещения.
В результате спутницу водителя «Мазды Премаси» зажало в салоне. Извлекать молодую женщину из покорёженной в аварии бочины иномарки пришлось спасателям БПСО, приехавшим на место происшествия вместе с экипажем пожарной охраны. Извлечённую с помощью гидроинструмента пострадавшую спасатели передали медикам скорой помощи.
Разбираться с обстоятельствами и причинами произошедшего теперь предстоит сотрудникам областного полка ГИБДД. О состоянии травмированной пассажирки «Мазды Премаси» на этот час у правоохранителей информации нет.