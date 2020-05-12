Сначала ограбили, изнасиловали, а потом и оштрафовали за нарушение самоизоляции двух девушек 17 и 18 лет в Красноярске

На девушек на улице напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. На этом преступник не остановился и изнасиловал их. После обращения в полицию наказали не только мужчину, но и юных дам.

Жертвам насильника выписали штраф за «нарушение режима самоизоляции»

В Красноярске полиция составила административный протокол о нарушении самоизоляции на двух девушек, которые стали жертвами грабителя-насильника.

В пресс-службе красноярского отдела МВД рассказали, что ночью 22 апреля в одном из районов города к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал их мобильные телефоны и ювелирные украшения. На этом преступник не остановился и изнасиловал их.

«С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам», — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре по составленному описанию преступник был пойман — им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения.

Однако его жертвы также решили наказать — за нарушение режима «самоизоляции». Как пишет «Тайга. Инфо» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, на них были составлены протоколы об административном нарушении, их должна рассмотреть административная комиссия.

В ночное время в Свердловском районе краевого центра к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам. Полицейские вместе с потерпевшими проехали на патрульном автомобиле по возможному пути следования злоумышленника.

Как объяснили в МВД, жертвы насильника не должны были находиться на месте происшествия поскольку в регионе из-за эпидемии COVID-19 действуют ограничительные меры — выходить из дома можно только при необходимости.

При этом на сайте МВД Красноярска опубликована информация о том, что полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в тяжком преступлении 22 апреля.

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.

В ночное время в Свердловском районе краевого центра к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам. Полицейские вместе с потерпевшими проехали на патрульном автомобиле по возможному пути следования злоумышленника. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения.

В настоящее в отношении задержанного время следственными органами возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан в порядке 91 статьи УПК.

Источник: mk.ru

и МВД Красноярка.