Сначала ограбили, изнасиловали, а потом и оштрафовали за нарушение самоизоляции двух девушек 17 и 18 лет в Красноярске

В Красноярске полиция составила административный протокол о нарушении самоизоляции на двух девушек, которые стали жертвами грабителя-насильника.
В пресс-службе красноярского отдела МВД рассказали, что ночью 22 апреля в одном из районов города к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал их мобильные телефоны и ювелирные украшения. На этом преступник не остановился и изнасиловал их.
«С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам», — говорится в сообщении ведомства.
Вскоре по составленному описанию преступник был пойман — им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения.
Однако его жертвы также решили наказать — за нарушение режима «самоизоляции». Как пишет «Тайга. Инфо» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, на них были составлены протоколы об административном нарушении, их должна рассмотреть административная комиссия.
В ночное время в Свердловском районе краевого центра к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам. Полицейские вместе с потерпевшими проехали на патрульном автомобиле по возможному пути следования злоумышленника.
Как объяснили в МВД, жертвы насильника не должны были находиться на месте происшествия поскольку в регионе из-за эпидемии COVID-19 действуют ограничительные меры — выходить из дома можно только при необходимости.
При этом на сайте МВД Красноярска опубликована информация о том, что полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в тяжком преступлении 22 апреля.
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.
В ночное время в Свердловском районе краевого центра к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения и скрылся. С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам. Полицейские вместе с потерпевшими проехали на патрульном автомобиле по возможному пути следования злоумышленника. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения.
В настоящее в отношении задержанного время следственными органами возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан в порядке 91 статьи УПК.
Источник: mk.ru
и МВД Красноярка.