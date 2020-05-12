Принудительно закрыли в обсерватор 16 человек и 13 положили в больницу по COVID-19 в Новосибирской области

В Бердске суд тоже рассматривает дела ро нарушение режима самоизоляции и карантина

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти Новосибирской области за полтора месяца составлено и направлено в суд 963 протокола по разным статьям КоАП РФ, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,1 млн рублей. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 168 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 87 присуждены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 16 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 13 о госпитализации.

Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено 733 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила 509 тыс. рублей.