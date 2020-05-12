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По колено в воде: Утонул 9-летний мальчик в гостях у дедушки в Новосибирской области

18:29 12.05.2020 Фото: СКР
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Ребенок играл с друзьями в водоеме и подскользнулся. Мальчик приехал к дедушке на выходные в Тогучин. Тело утонувшего нашли позже.

По колено в воде: Утонул 9 летний мальчик в гостях у дедушки в Новосибирской области
Следственный комитет расследует происшествия с детьми

Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту гибели 9-летнего мальчика на одном из водоемов в городе Тогучине. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в региональном главке СКР.

Предварительно установлено, что 10 мая малолетний ребенок находился в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент 9-летний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали за взрослыми. В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было извлечено из водоема.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ежегодно с наступлением летнего периода времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Граждане не соблюдают меры безопасности во время купания в неположенных местах, порой при этом, употребляя спиртные напитки, устраивают опасные игры в воде, оставляют без присмотра детей.

Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит жителей и гостей области с правилами поведения на воде:

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).

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