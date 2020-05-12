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Взорвать коктейлем Молотова и расстрелять полицейских и чиновников хотел 19-летний житель Тверской области

19:19 12.05.2020 Фото: ФСБ
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Теракт в городе Кимры предотвратила ФСБ. У задержанного изъяли оружие, боеприпасы и дневники с данными о планируемом преступлении. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.

Взорвать коктейлем Молотова и расстрелять полицейских и чиновников хотел 19 летний житель Тверской области
В Тверской области предотвратили теракт

В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.

В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.

После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму, а также пресекла нападение на учебное заведение в Тюменской области.

Последний громкий случай произошел 30 апреля в Екатеринбурге: в результате контртеррористической операции удалось обезвредить двух готовивших атаки бандитов, передает РИА Новости.

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От редакции

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Аноним, 12 мая 2020 20:38
Это он месть за отмену голосования по поправкам в конституцию решил осуществить

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