Взорвать коктейлем Молотова и расстрелять полицейских и чиновников хотел 19-летний житель Тверской области

Теракт в городе Кимры предотвратила ФСБ. У задержанного изъяли оружие, боеприпасы и дневники с данными о планируемом преступлении. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.

В Тверской области предотвратили теракт

В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.

В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.

После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму, а также пресекла нападение на учебное заведение в Тюменской области.

Последний громкий случай произошел 30 апреля в Екатеринбурге: в результате контртеррористической операции удалось обезвредить двух готовивших атаки бандитов, передает РИА Новости.