Задавил насмерть старика задним ходом УАЗ на сельской дороге в Новосибирской области

Пострадавший от полученных травм скончался в центральной районной больнице. Смертельное ДТП произошло в селе Северное.

На месте смертельного ДТП

В с. Северное произошло смертельное ДТП, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 12 мая, около 13.30 в районном центре Северного района у дома 20 по улице Пешкова 30-летний водитель автомобиля УАЗ-3909, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода 1945 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался в центральной районной больнице.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.