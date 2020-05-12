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Задавил насмерть старика задним ходом УАЗ на сельской дороге в Новосибирской области

18:39 12.05.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Пострадавший от полученных травм скончался в центральной районной больнице. Смертельное ДТП произошло в селе Северное.

Задавил насмерть старика задним ходом УАЗ на сельской дороге в Новосибирской области
На месте смертельного ДТП

В с. Северное произошло смертельное ДТП, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 12 мая, около 13.30 в районном центре Северного района у дома 20 по улице Пешкова 30-летний водитель автомобиля УАЗ-3909, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода 1945 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался в центральной районной больнице.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Задавил насмерть старика задним ходом УАЗ на сельской дороге в Новосибирской области

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