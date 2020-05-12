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Где поставят новые киоски или сохранят старые после аукциона в Бердске? Адреса опубликовала мэрия

18:49 12.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пока по вновь утвержденной схеме разыгрывают на торгах 15 мест по всему городу — центр, Микрорайон, военный городок и даже СНТ. Назначение разное: автострахование, мороженое, продукты, общепит, прокат велосипедов и другое

Где поставят новые киоски или сохранят старые после аукциона в Бердске? Адреса опубликовала мэрия
После запрета продажи табака и пива многие киоски в Бердске закрылись

С 6 мая администрация Бердска начала подготовку к аукциону «на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города».

В марте 2020 года была утверждена новая схема размещения киосков. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, новая схема размещения нестационарных торговых объектов сократит их число втрое. И те, что исключены из схемы будут снесены однозначно. Оставят 109 киосков, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

И теперь, в начале мая 2020 года опубликованы первые адреса, где появятся нестационарные торговые объекты. Они охватывают всю территорию Бердска, в том числе СНТ — центр, Микрорайон, военный городок.

Пока их 15 по адресам:
1) в районе дома № 115 по ул. Красная Сибирь, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 10,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «автострахование»;

2) в районе дома № 120 по ул. Красная Сибирь, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 7,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «мороженое»;

3) в районе дома № 1/1 по ул. Комсомольская, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 11,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

4) в районе дома № 17 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 10,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

5) в районе дома № 17 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 23,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «печатная продукция»;

6) в районе дома № 90 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 190,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания»;

7) в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) «Заречное» (у поворота на кирпичный завод), площадь нестационарного торгового объекта (модульного магазина) 24,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

Где поставят новые киоски или сохранят старые после аукциона в Бердске? Адреса опубликовала мэрия в районе остановки общественного транспорта (далее-ООТ) «Черемушная» (со стороны капитальных гаражей), площадь нестационарного торгового объекта (павильон) 12,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «непродовольственные товары сельскохозяйственного назначения»;

9) в районе дома № 25 по ул. Микрорайон, площадь нестационарного торгового объекта (киоск) 6,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «ремонт обуви»;

10) ООТ «11 квартал» (в районе дома № 15 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (киоск, совмещенный с ООТ) 28,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

11) ООТ «Пионерская» (в районе дома № 83 по ул. Советская), площадь нестационарного торгового объекта (павильон, совмещенный с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «бытовые услуги»;

12) в районе дома № 11 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (торговая палатка/лоток/прилавок) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

13) в районе дома № 25в по ул. Микрорайон, площадь нестационарного торгового объекта (автолавка) 10,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары собственного производства»;

14) в районе дома № 4 по ул. Черемушной, площадь нестационарного торгового объекта (автолавка) 10,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары собственного производства»;

15) в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (торговая палатка/лоток/прилавок) 100,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «аттракционы (детские электромобили, прокат велосипедов, прокат роликов)».

-Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации организовать аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Бердска. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С., — поручил в постановлении мэр Бердска Евгений Шестерни.

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От редакции

Киоски нужны?

Шок, 12 мая 2020 19:47
А почему у существующих киосков почти не убираются ? Пылища, грязь и тд ?

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