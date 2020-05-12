Вырезали пассажирку из салона после серьезного ДТП с двумя Mazda на перекрестке улиц Маяковского и Суворова в Бердске

Одна из иномарок от удара влетела в забор частной усадьбы. Вторая врезалась в фонарный столб. Через 4 часа после аварии сотрудники ГИБДД все еще разбираются на месте происшествия. В больницу попала травмированная девушка.

В ДТП пострадали не только машины и люди, но и забор частного дома

Через 4 часа после ДТП все еще стоят разбитые иномарки на месте ДТП, которое произошло около 15.00 сегодня, 12 мая, на перекрестке улиц Маяковского и Суворова в Бердске. Машины столкнулись на хорошо просматриваемом перекрестке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В 19.00 на месте аварии все еще работают сотрудники ГИБДД.

Столкнулись «Мазда Демио» и «Мазда Премаси». Первая следовала со стороны улицы Ленина в сторону Микрорайона. Вторая ехала по Маяковского со стороны микрорайона Молодежного в направлении ул. Первомайской.

Девушка, управлявшая «Демио», не пропустила «Премаси», ехавший перпендикулярно.

Удар пришелся в бок «Премаси» в районе пассажирского сиденья. Подбитую «Мазду» развернуло на 180 градусов и вынесло на обочину, она въехала в забор частной усадьбы. А «Мазда» после удара угодила в опору электроосвещения.

Пассажирку «Премаси» зажало в салоне так, что ее вырезали специальным инструментом специалисты Бердского поисково-спасательного отряда. Ее госпитализировали на «скорой».