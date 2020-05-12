Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента

Зайти на сайт невозможно уже сутки после того, как вечером 11 мая лидер нации объявил о дополнительных разовых выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Попасть на сайт Госуслуг вечером 12 мая невозможно

Кратковременная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта).

Одно время портал работает в нормальном режиме. Но вечером 12 мая зайти на него опять невозможно. На сайте повесили извинения за временные неудобства, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

Пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться сайтом из-за того, что он перестал отвечать на запросы еще 11 мая. О проблемах также сообщали пользователи мобильных приложений «Госуслуги». Это случилось как раз после того, как президент Владимир Путин за, обращаясь к нации в понедельник, заявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. В частности он пообещал выплатить разово на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 10 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Также он пообещал дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до трех лет в течение трех месяцев — апреля, мая и июня. Оформить выплаты можно с 12 мая через портал госуслуг.

В Минтруде заявили, что на прямые выплаты семьям с детьми будет потрачено в общей сложности 225 млрд руб. Получателями пособий, по оценкам министерства, должны стать почти 22 млн детей от 3 до 16 лет и 1,7 млн семей с малышами младше трех лет.