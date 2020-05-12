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Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента

19:37 12.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Зайти на сайт невозможно уже сутки после того, как вечером 11 мая лидер нации объявил о дополнительных разовых выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента
Попасть на сайт Госуслуг вечером 12 мая невозможно
Сюжет: Все пособия Путина
Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президента

Путин обвалил Госуслуги. Все хотят 10 тыс. рублей на каждого ребенка после обещания президентаПособие по 10 000 руб. на каждого ребенка в Бердске и России: Как и где оформить заявлениеЕщё 59 новостей

Кратковременная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта).

Одно время портал работает в нормальном режиме. Но вечером 12 мая зайти на него опять невозможно. На сайте повесили извинения за временные неудобства, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

Пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться сайтом из-за того, что он перестал отвечать на запросы еще 11 мая. О проблемах также сообщали пользователи мобильных приложений «Госуслуги». Это случилось как раз после того, как президент Владимир Путин за, обращаясь к нации в понедельник, заявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. В частности он пообещал выплатить разово на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 10 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Также он пообещал дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до трех лет в течение трех месяцев — апреля, мая и июня. Оформить выплаты можно с 12 мая через портал госуслуг.

В Минтруде заявили, что на прямые выплаты семьям с детьми будет потрачено в общей сложности 225 млрд руб. Получателями пособий, по оценкам министерства, должны стать почти 22 млн детей от 3 до 16 лет и 1,7 млн семей с малышами младше трех лет.

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Аноним, 12 мая 2020 20:16
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