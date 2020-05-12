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Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина

20:09 12.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что очно контактировал с президентом больше месяца назад.

Заразился коронавирусом пресс секретарь Путина
Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.

«Да, я заболел, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. — Лечусь».

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. «Больше месяца [назад]», — ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

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