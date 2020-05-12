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Отключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива

20:19 12.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В четверг «Газпром газораспределение Томск» запланировал проводить ремонтные работы. Список домов, попадающих под отключение.

Отключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
Газ отключат на день из-за ремонта

Об отключении природного газа во вторник сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

-14 мая 2020 года с 10-00 до 18-00 в центральной части города Бердска будет произведено отключение природного газа в связи с проведением ремонтных работ, — уточнили в горадминистрации.

Адреса попадающие под отключение:

Ул.Советская (2-8, вся нечетная сторона)
Ул.Красная Сибирь (1-49)
Ул.Спартака (Все домовладения)
Ул.Луговская (Все домовладения)
Ул.8 Марта (Все домовладения)

Ул.Некрасова (Все домовладения)
Ул.Маяковского (Все домовладения)
Ул.Добролюбова (Все домовладения)
Ул.Гоголя (Все домовладения)
Ул.Пушкина (Все домовладения)
Ул.Чернышевского (Все домовладения)
Ул.Белинского (Все домовладения)
Ул.Островского (Все домовладения)
Ул.Ломоносова (Все домовладения)
Ул.Пархоменко (Все домовладения)
Пер.Пархоменко (Все домовладения)
Ул.Энергетическая (Все домовладения)
Ул.Чапаева (Все домовладения)
Ул.Кутузова (Все домовладения)
Ул.Лазо (Все домовладения)
Ул.Щорсе (Все домовладения)
Ул.Суворова (Все домовладения)
Ул.Фурманова (Все домовладения)
Ул.Трудовая (Все домовладения)
Ул. Первомайская (Все домовладения)
Ул.Ушакова (Все домовладения)
Ул.Седова (Все домовладения)
Ул.Свердлова (Все домовладения)

Аварийная диспетчерская:

ООО «Газпром газораспределение Томск» тел.: (383-43) 23-482

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