Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский

По мнению лидера ЛДПР, ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства. Путин против.

Кремль прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.

Жириновский предложил «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», — сказал Песков РИА новости.

В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.