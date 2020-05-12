ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева

До этого к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, соблюдающих режим самоизоляции.

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу

Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу. Об этом «МБХ медиа» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа из 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.

«Причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — добавил Прянишников.

До этого к Габышеву несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. В первый раз они также принесли постановление санврача о помещении шамана в обсерватор. Утром 12 мая их сопровождали двое полицейских. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, соблюдающих режим самоизоляции.

Шаман Александр Габышев дважды пытался дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Осенью 2019 года задержали по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В декабре 2019 года шаман предпринял вторую попытку дойти до Москвы. В результате его и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.