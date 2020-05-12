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Болеют COVID-19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире

20:59 12.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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Как стало известно ранее, РФ вышла на второе место по количеству заболевших. С начала пандемии выявили 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. Скончались 2116 пациентов.

Болеют COVID 19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Болеют COVID 19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире

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По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек Россия находится в пятом десятке стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 12 мая.

Она рассказала, что на 100 тысяч человек в нашей стране коронавирус нового типа выявили только у 17, что в пять раз меньше, чем у Канады, и в двадцать — чем у Швейцарии.

При этом Попова отметила, что в стране лишь выявляется коронавирус, а также подчеркнула, что все предоставляемые властями данные о заразившихся коронавирусной инфекцией сверяются, они точные.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. На территории нашей страны медики с начала пандемии выявили 232 243 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период от заболевания погибли 2 116 жителей и выздоровели 43 512 человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, первое место по количеству случаев коронавируса по-прежнему занимает США, где с начала эпидемии зарегистрировали более 1,3 миллиона заразившихся.

В Бердске выявлено на 12 мая 17 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». За последние сутки новых заболевших не было.

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