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Запустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился

21:17 12.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Президент Путин накануне заявил, что с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Россияне тут же ринулись оформлять. Но Госуслуги оказались недоступны.

Запустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился
На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей. Но он недоступен
Сюжет: Все пособия Путина
Запустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ruЗапустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалилсяЕщё 61 новостей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.

Он доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru. Но она вечером 12 мая тоже недоступна. Выдает внутреннюю ошибку. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на портале Госуслуг уже сутки невозможно подать заявление на выплаты, обещанные президентом Путиным накануне.

Накануне Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился до 11 мая включительно, и предложил новые меры поддержки на фоне распространения коронавирусного заболевания. По словам главы государства, у людей и бизнеса накопилось немало проблем, поэтому нужны дополнительные действия – прямая помощь гражданам.

В частности, президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.

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