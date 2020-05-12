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Самолет написал «А где все?» в небе над Новосибирской областью 12 мая

22:12 12.05.2020 Фото: flightradar24.com
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Видимо, это посвящение коронавирусу и самоизоляции. Воздушное судно с бортовым номером RA-2173G произведен чешской компанией Evektor-Aerotechnik, таких самолетов почти нет за Уралом.

Самолет написал А где все? в небе над Новосибирской областью 12 мая
В небе под Новосибирском самолет налетал надпись «А где все?»

Спортивный самолет Harmony LSA 12 мая пролетел к северу от Новосибирска и изобразил надпись: «А где все?». Ее можно увидеть в сервисе Flight Radar. Видимо, это посвящение коронавирусу и самоизоляции.

Самолет с бортовым номером RA-2173G произведен чешской компанией Evektor-Aerotechnik, таких самолетов почти нет за Уралом.

В августе 2014 года этот Harmony участвовал в акции, посвященной 75-летию победы Советско-Монгольской армии над японскими войсками в Халхин-Голе — он пролетел около 6800 километров от Москвы до Монголии.

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