Самолет написал «А где все?» в небе над Новосибирской областью 12 мая

Видимо, это посвящение коронавирусу и самоизоляции. Воздушное судно с бортовым номером RA-2173G произведен чешской компанией Evektor-Aerotechnik, таких самолетов почти нет за Уралом.

В небе под Новосибирском самолет налетал надпись «А где все?»

Спортивный самолет Harmony LSA 12 мая пролетел к северу от Новосибирска и изобразил надпись: «А где все?». Ее можно увидеть в сервисе Flight Radar. Видимо, это посвящение коронавирусу и самоизоляции.

Самолет с бортовым номером RA-2173G произведен чешской компанией Evektor-Aerotechnik, таких самолетов почти нет за Уралом.

В августе 2014 года этот Harmony участвовал в акции, посвященной 75-летию победы Советско-Монгольской армии над японскими войсками в Халхин-Голе — он пролетел около 6800 километров от Москвы до Монголии.