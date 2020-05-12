12.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

21:53 12.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 6

Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на детей, которые пообещал семьям президент Путин 11 мая. И для жителей Бердска тоже. Заявление можно подавать с 12 мая, а выплачивать начнут с 1 июня. Его рассматривают в течение пяти дней.

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru
Новый сервис начал работать для родительских заявлений на 10 тыс. рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ruЗапустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалилсяЕщё 61 новостей

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, – отметили в министерстве. – В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года». Заявление рассматривают в течение пяти дней.

Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.  Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.

Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.

Ранее на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление на ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте до трех лет. Ее размер составит 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июля будет также введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми на фоне эпидемии коронавируса. 12 мая российское правительство утвердило предложенные президентом меры.

Впрочем, почти сутки Госуслуги не работали из-за того, что масса людей одновременно ринулась писать заявления.

Мнение читателей
2
4
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже подали заявление?

Аноним, 12 мая 2020 23:38
А если ребенок учиться в школе 11 класс, ему нет 18 лет, выплата не положена? Почему?
Аноним, 12 мая 2020 23:39
НВР:
сайт НЕ РАБОТАЕТ!
Аноним, 12 мая 2020 23:43
НВР:
Нет!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся 4
22:14 12-05-2020
Поддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
Самолет написал "А где все?" в небе над Новосибирской областью 12 мая
22:12 12-05-2020
Самолет написал
БердскГосуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru 3
21:53 12-05-2020
Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru
Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области
21:28 12-05-2020
Побег: Открутили решетки в камере ИВС и сбежали двое арестантов в Новосибирской области
БердскЗапустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился
21:17 12-05-2020
Запустили новый сервис на портале Госуслуг для выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Но posobie16.gosuslugi.ru тоже обвалился
БердскБолеют COVID-19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире
20:59 12-05-2020
Болеют COVID-19 лишь 17 человек на 100 тыс. населения в России. Страна в пятом десятке по этому показателю в мире
ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева 6
20:36 12-05-2020
ОМОН увез в психушку в наручниках и босиком якутского шамана Александра Габышева
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский 3
20:27 12-05-2020
Отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса предложил Жириновский
БердскОтключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
20:19 12-05-2020
Отключат газ во всем частном секторе центра Бердска 14 мая. Сотни домов останутся без голубого топлива
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков 1
20:09 12-05-2020
Заразился коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков