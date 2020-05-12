Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на детей, которые пообещал семьям президент Путин 11 мая. И для жителей Бердска тоже. Заявление можно подавать с 12 мая, а выплачивать начнут с 1 июня. Его рассматривают в течение пяти дней.

Новый сервис начал работать для родительских заявлений на 10 тыс. рублей

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, – отметили в министерстве. – В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года». Заявление рассматривают в течение пяти дней.

Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.

Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.

Ранее на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление на ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте до трех лет. Ее размер составит 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июля будет также введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми на фоне эпидемии коронавируса. 12 мая российское правительство утвердило предложенные президентом меры.

Впрочем, почти сутки Госуслуги не работали из-за того, что масса людей одновременно ринулась писать заявления.