Взяли в «коробочку» «Хонду Фит» с четырьмя воришками автолюбители в Бердске
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Взяли в «коробочку» «Хонду Фит» с четырьмя воришками автолюбители в Бердске

9:25:465/12/2020
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Водителя, развозившего «шайку горе-гангстеров», задержали полицейские. Ещё трое злоумышленников — пока в бегах.

Курьёзное ДТП произошло в рамках своеобразного детектива в половине шестого вечера, сегодня, 12 мая. В «паровозик» у офиса банка ВТБ на улице Первомайской выстроились три авто – Nissan Tino, Honda Fit и Mitsubishi Outlander, сообщили сайту «Свидетель» очевидцы и предоставили видео с места происшествия.

— Какие-то парни «угнали» сумку в «Магните» и попытались уехать на «Хонде», поджидавшей их через дорогу от магазина. Однако что-то пошло не так, — сообщил автор видео. – Сначала их прессовал ГБР около «Магнита». Потом один вырвался и побежал в машину, которая их поджидала. Ещё трое машину бросили и убежали в направлении первой школы.

Стоит отметить, что двое из убегавших с места происшествия злоумышленников отчётливо отметились на кадрах любительского видео. Водителя «Хонды», которая поджидала молодых «гангстеров» через дорогу от «Магнита», прибывшие оперативно правоохранители усадили в патрульный автомобиль.

О том, что у злоумышленников пошло не так, сайту «Свидетель» рассказали остальные участники образовавшегося на Первомайской «паровозика».

— Из «Магнита» сюда приходил директор магазина, — рассказывает автовладелица «Мицубиси». – Он поведал, что эти ребята сегодня уже успели отметиться кражей в «Магните» на Северном. Он их здесь как бы караулил. Они схватили сумку и убежали, сели вот в эту синюю «Хонду».

Увидев, что их преследуют охранники, водитель «Хонды», по словам собеседницы, резко тронулся и попытался вырулить из дорожного «кармана».

— Сначала «Хонда» зацепила проезжавший мимо «Ниссан», потом, сдавая назад, врезалась в находившийся сзади неё «Мицубиси».

Придётся ли водителю «Хонды» отвечать только за устроенное им ДТП без пострадавших или правоохранители найдут более серьёзные у него и убежавших его сотоварищей прегрешения? Судя по невольно оказанной полицейским помощи от очевидцев, надеемся, что этот вопрос разрешится для криминальной четвёрки достаточно оперативно.

Источник: svidetel24.info

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