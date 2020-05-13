Как сшить классическую и модную защитную маску в стиле k-pop

Добавить принт на поверхность маски можно с помощью вышивки или атласных нашивок. Следует уделять внимание плотности материала, из которого она изготовлена, чтобы не затруднять дыхание в маске.

Главным критерием при пошиве маски для лица является выбор ткани: материал должен быть текстильный, однако при этом достаточно плотным и эластичным

На фоне недостатка медицинских масок для лица в аптеках, приобрели популярность рукодельные тканевые маски, в том числе в стиле k-pop, а также с различными принтами и узорами. Чтобы пошить качественную маску, которая действительно будет защищать, необходимо следовать некоторым правилам.

Маска для лица в стиле k-pop: как правильно пошить, чтобы защищала

Главным критерием при пошиве маски для лица является выбор ткани: материал должен быть текстильный, однако при этом достаточно плотным и эластичным. Необходимо также помнить о том, что подобные средства защиты нужно менять каждые 15-20 минут. По этой причине рекомендуется шить сразу несколько на смену.

Маска в стиле k-pop на лице должна напоминать небольшую мордочку: символизм присущ данной культуре. Для создания подобного эффекта необходимо предпринять следующие шаги:

Из текстильной ткани вырезать два заостренных прямоугольника: пар должно быть столько, сколько в итоге будет изготовлено масок. Заблаговременно вырезать 4 тонкие полоски длиной около 10 см для завязок; Сшить между собой большие части с помощью швейной машинки: это необходимо для того, чтобы шов был плотный и ровный; Сшить между собой тонкие полоски и соединить с основной поверхностью маски.

Добавить принт на поверхность маски можно с помощью вышивки или атласных нашивок. Следует уделять внимание плотности материала, из которого она изготовлена, чтобы не затруднять дыхание в маске. Чтобы сделать внешний вид маски более позитивным, часто на них также рисуются улыбки и смешные надписи.

Текстильные маски, в отличие от классических медицинских и марлевых масок, не одноразовые. Использовать подобные маски можно повторно, однако перед этим их необходимо постирать и дополнительно продезинфицировать.

Как сшить классическую марлевую маску для лица

При изготовлении медицинской маски из марли необходимо четко соблюдать количество слоев: их должно быть 8. Благодаря этому обеспечивается циркуляция воздуха, при этом через маску не проникают бактерии и инфекции. Для этого понадобится марля и бинт.

Шьют марлевые маски согласно следующим правилам:

вырезать из марли 8 прямоугольных лоскутов, рекомендуемый размер 15х25 см;

затем вырезать 4 полоски размером 5х30 см и сложить втрое, пригладив края;

два слоя марли необходимо наложить друг на друга, сделать надрез и соединить с тесемками;

наложить оставшиеся слои и прошить все между собой: желательно швейной машинкой.

После завершения всех этапов, необходимо вывернуть маску и достать тесемку. После этого маску для лица можно использовать неоднократно, однако она также должна проходить обработку.

Врачи обращают внимание, что эффективность тканевых или марлевых повязок против коронавируса не доказана. Однако медикам известно, что это помогает приостановить распространение в том случае, если их использует зараженный человек.

В качестве перестраховки себя и близких специалисты рекомендуют приобрести или пошить защитные маски для лица, так как это является элементарной мерой предосторожности.

Источник: rsute.ru